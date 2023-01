Dragon Ball è uno dei franchise più importanti di sempre, e dopo Toriyama, Toyotaro ha preso il suo posto e durante la pausa dalla serializzazione del manga si diletta a offrire la sua visione delle scene e delle sequenze più importanti del noto franchise shonen.

Oggi tocca a Icarus e Gohan, racchiudendo così un momento colmo di dolcezza e nostalgia che sicuramente si sarà alimentato all’interno del cuore e l’anime di qualsiasi spettatore/lettore dell’opera in questione. Il post lo peschiamo tramite DBSHype, al momento una delle fonti d’informazioni più importanti al riguardo di Dragon Ball.

L’illustrazione in questione è stata disegnata dal noto artista in seguito a una richiesta di un fan, dove quest’ultimo si chiedeva come fosse Icarus all’interno della timeline ufficiale di Super, dove ovviamente sono trascorsi molti anni rispetto a quando il pubblico ha conosciuto questo personaggio.

This month’s special illustration by Toyotaro is Icarus & Gohan! pic.twitter.com/8zGgxUjKEY — Hype (@DbsHype) January 24, 2023

Il disegno è molto semplice ed efficace e rappresenta Gohan sulla sinistra in bianco e nero che accarezza il noto Icarus, il draghetto blu tanto amato sia dal figlio di Goku che dal pubblico. In questa illustrazione Toyotaro lo rappresenta davvero enorme, forse troppo grande, ma alla fine va benissimo così.

Dragon Ball: la nostalgica illustrazione di Toyotaro di Icarus e Gohan

L’amore di Gohan e anche del pubblico vengono concentrati in questo speciale disegno, dove si nota tutta la passione del mangaka verso l’opera di cui al momento ne è il disegnatore, mostrando tutto il rispetto verso una storia emozionante e incredibile.

L’illustrazione è stata anche molto apprezzata dal pubblico, visto che come accennato quest’ultima si pone come una sorta di “reperto nostalgico”, dove appunto si ricorda di un tempo dell’anime e del manga dove Gohan era ancora una fanciullo, ancora inconsapevole delle sue abilità.

Icarus è stato vicino al ragazzo per molto tempo, aiutandolo incondizionatamente senza pretese. Ovviamente il draghetto blu è apparso in Dragon Ball Z, quando il figlio di Goku si è palesato. Cosa ne pensate di questo disegno? Anche a voi ha donato una sensazione di nostalgia molto forte?

Dragon Ball Super attualmente sta serializzando la saga “Super Hero”, con al centro Goten e Trunks alle prese con la loro adolescenza, un periodo complesso anche per i Saiyan.

Fonte Twitter DBSHype