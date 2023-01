Dragon Ball Super 89 ha aggiunto dei nuovi tasselli alla nuova trama dell’arco narrativo “Super Hero”, che come ben sapete fa da prequel al film uscito a settembre nelle sale italiane. Dopo un ciclo di saghe simili tra loro, ecco che Toyotaro e Toriyama cercano un qualcosa di “fresco” per il franchise, scavando nella tipologia dello “slice of life”.

Le ultime pagine del capitolo di gennaio inoltre, mostrano anche alcuni dettagli della vita del Dr. Hedo, insieme ai motivi scatenati del suo arresto. Se ben ricordate il film DBS: Super Hero comincia proprio così, con lo scienziato all’interno di una prigione appunto.

Le prime pagine della storia hanno donato un’infarinatura generale della situazione in cui si troveranno Goten e Trunks, successivamente alla mancanza di Goku e Vegeta sulla Terra.

Inoltre, insieme ai motivi inerenti alla cattura di Hedo, scopriamo anche che la creazione di Gamma 1 e Gamma 2 è “merito” di Trunks, per i motivi visti nel nuovo capitolo. Indirettamente il figlio di Vegeta infatti, dona del materiale prezioso al nipote di Gelo, che ispira le sue creazioni alle movenze e agli attacchi di Trunks.

Dragon Ball Super 89: è colpa di Trunks se vengono creati Gamma 1 e Gamma 2?

Hedo invia un Androide da lui creato per recuperare il CD rubato da Trunks e successivamente alla vittoria di quest’ultimo, dopo lo scontro, lo scienziato si ispira maggiormente al Saiyan per i suoi progetti, conducendo il tutto alla nascita dei due potentissimi personaggi che vediamo all’interno del film: Gamma 1 e Gamma 2, come accennato.

Nonostante siano dei nemici in quel momento, Hedo ispira le sue creazioni al figlio di Vegeta, che indirettamente da una mano per quanto riguarda il piano che in futuro porterà anche alla rinascita di Cell, nella sua versione Max.Tutto arriva da CB.

Insomma, inverosimilmente l’ispirazione del nipote di Gelo riguardano prettamente Trunks, e molto probabilmente anche Goten, dato che nel corso dei capitoli sicuramente entrerà in azione sotto gli occhi di Hedo, che come un vero genio “ruba” le caratteristiche migliori dei suoi nemici per altri scopi personali.

Cosa ne pensate di questo capitolo? Ricordiamo anche l’uscita di Dragon Ball Super 90 il 20 febbraio 2023.

Fonte Comic Book