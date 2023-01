Dragon Ball Super 89: l’inaspettato cameo di un noto villain

Dragon Ball Super 89 ha messo al centro delle ottime basi per quanto riguarda gli eventi vissuti dai personaggi all’interno del film DBS: Super Hero, che come ben sapete si sviluppano in questo nuovo arco narrativo.

All’interno delle prime pagine del capitolo 89, abbiamo avuto l’occasione di notare un cameo di uno dei villain storici del franchise. Non è un segreto che all’interno del nuovo film del franchise creato da Akira Toriyama, sia presente una nuova forma di Cell, denominata “Max” per via della sua stazza e della sua potenza.

Fatto sta che il primo capitolo di questa saga ha visto Trunks rubare i progetti al Dr. Hedo, per scoprire qualcosa al riguardo dei piani malvagi del villain centrale di questa vicenda. Una volta inserito l’oggetto nel suo computer, il figlio di Vegeta scopre che si tratta solo di un virus, anche se si intravede un feto di Cell.

Nonostante si trattasse di un virus e niente è stato scoperto da Trunks, il pubblico e anche il ragazzo, hanno avuto modo d’intravedere l’embrione di Cell, il temibile Androide che alla fine, nonostante tutto riuscirà a ritornare in una forma ancora più potente e senza controllo.

Grazie e Comic Book e Shueisha in calce possiamo vedere una foto del capitolo, leggibile e godibile come sempre sulla piattaforma MangaPlus in maniera gratuita, nel caso ve lo fosse perso.

Come vedete l’immagine rappresenta la creazione della nuova forma di Cell, come ben sapete il nemico finale dell’ultimo film uscito anche in Italia a settembre. Nell’immagine sono visibili tutti i dati per quanto riguarda la nuove cellule dell’Androide, ancora oggi uno dei più apprezzati di sempre.

Questo frame è anche una sorta di “tuffo nel passato”, anche perché ci ricorda il lavoro del Dr. Gelo inerente alla creazione sia di Cell che degli Androidi C-17 e C-18.

Insomma, un cameo molto importante alla fine, anche perché in questo modo abbiamo la possibilità di ammirare il lavoro di Hedo per quanto riguarda la nuova minaccia sconfitta poi dalla forma Gohan Beast.

Un capitolo importante e anche movimentato, che esplora non solo la vita di Goten e Trunks ma anche il lavoro del nipote di Gelo.

Fonte Comic Book