Quali sono gli anime più visti in streaming nel 2022 in territorio nipponico?

Gli anime hanno ricoperto un ruolo molto importante anche in questo 2022 appena trascorso, e tra film in sala e serie in streaming hanno dato davvero il massimo, in attesa di un 2023 ancora più dinamico e scoppiettante.

Nel corso di questi ultimi giorni abbiamo parlato dei volumi singoli e delle serie manga più vendute, insieme alle IP che hanno donato maggior profitto alle aziende e i film con maggiore incasso in Giappone.

Oggi sempre su questa scia, così come ci riporta Comic Book andiamo a vedere quali sono state le serie più visionate sulle piattaforme streaming nel 2022. La classifica si rifà a Disney+, Netflix e Prime Video, e nonostante sia tutto vario abbiamo in tutti e 3 i casi un solo vincitore: SpyxFamily. La top ten riguarda il pubblico nipponico.

Disney+

1 – SPY x FAMILY

2 – Summer Time Rendering

3 – Chainsaw Man

4 – Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury

5 – Bleach

6 – Urusei Yatsura

7 – Jujutsu Kaisen

8 – Demon Slayer

9 – Blue Lock

10 – Attack on Titan

Prime Video

1-SPY x FAMILY

2-Chainsaw Man

3-Blue Lock

4-Lycoris Recoil

5-My Hero Academia

6-Shin Chan

7-Bleach

8-Made In Abyss

9-Bocchi the Rock!

10-Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury

Come vedete anche Prime Video ha al primo posto SpyxFamily, confermando così un successo davvero incredibile destinato solamente a crescere. Bleach e Gundam si difendono bene e anch’essi confermando un discreto successo dei due franchise.

Netflix

1-SPY x FAMILY

2-Chainsaw Man

3-Demon Slayer

4-One Piece

5-JoJo’s Bizarre Adventure

6-Summer Time Rendering

7- Jujutsu Kaisen

8-Blue Lock

9-Romantic Killer

10-Kingdom

Anche qui il primo posto è indiscusso, nonostante in questo caso sono presenti in classifica degli anime in esclusiva Netflix come può essere Romantic Killer. Stesso cosa per One Piece. L’anime è presente solamente in questa lista perché su Disney e Prime non è disponibile quindi per forza di cose il risultato è questo.

Le serie in Giappone hanno lasciato sicuramente il segno, specie se parliamo di quelle nuove, ma allo stesso tempo dobbiamo considerare anche questo dato che la novità facilmente fa successo rispetto a un prodotto più “anziano” come può essere One Piece ad esempio, nonostante quest’ultimo si difenda sempre bene.

Questo per dire che dobbiamo aspettare alcuni anni prima di confermare il vero successo di una serie animata.

Fonte Comic Book