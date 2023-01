Dopo la classifica di Oricon che raggruppava le IP più redditizie del 2022, ecco che arriva la classifica dedicata agli anime del 2022 più apprezzati dal pubblico e come sempre alcuni sono conosciuti anche in Italia.

Come sempre verso la fine dell’anno si stilano sempre queste classifiche giusto per capire anche gli apprezzamenti da parte dei fruitori, dato che chi produce questo genere di serie TV può basarsi successivamente su questi risultati prima d’iniziare con i lavori su altri progetti o altre serie del’IP in questione.

Stando a quanto riporta Comic Book AnimeAnime ha svolto questo sondaggio su circa 8.000 utenti, quindi la fetta non era vasta ma neanche ristretta per quanto riguarda le suddette valutazioni. Alcune sorprese sono interessanti ma vi rammentiamo ancora una volta che stiamo parlando solamente della popolazione nipponica.

Quali sono le migliori serie anime 2022 secondo il pubblico giapponese?

In calce potete visionare e leggere comodamente la lista in questione, che contiene numerosi titoli ampiamente apprezzati anche dal nostro pubblico italiano. Molte di queste sono presenti su Crunchyroll, Netflix e altre piattaforme streaming:

Lycoris Recoil Bocchi the Rock Dropkick My Devil Chainsaw Man Spy x Family Blue Lock My Hero Academia Mob Psycho 100 My Dress-Up Darling Summer Time Rendering

La classifica è vinta da Lycoris Recoil, grazie alla sua storia appassionante e anche molto ricca di riferimenti alla cultura giapponese che come sapete è molto “affezionata” al pubblico a cui è diretto sostanzialmente. Inoltre, come da manuale ormai, sono presenti anche Chainsaw Man, SpyxFamily, Blue Lock, My Hero Academia e tanti altri.

Come abbiamo sempre detto tutti questi titoli citati hanno avuto tutto questa valenza per via della trasposizione anime, al momento il metodo più diretto per portare al pubblico delle opere cartacee interessanti concepiti da talentuosi mangaka che altrimenti non avrebbero avuto la giusta ammirazione.

Da come potete vedere nella top 10 manca Jujutsu Kaisen, uno dei franchise più apprezzati e redditizi di questo 2022. Fuori va anche One Piece, anch’esso una della IP con più guadagni di sempre in questo 2022, un anno davvero importante per il manga di Oda. Voi cosa ne pensate di questa classifica? Siete d’accordo?

Fonte Comic Book