Trigun Stampede vedrà il suo debutto nel corso del mese di gennaio 2023 e dopo numerosi immagini e trailer esplosivi ecco che abbiamo un nuovo sguardo della prossima serie dedicata al personaggio di Vash, uno dei simboli dell’animazione nipponica degli anni novanta.

Per la precisione il 7 gennaio Crunchyroll ospiterà sulla sua piattaforma il reboot dedicato al manga di Yasuhiro Nightow, anch’esso presente all’interno della produzione della serie animata discussa in questo articolo.

Un nuovo volto e un design completamente rimodernato saranno le colonne portanti della produzione che a quanto pare rimarrà con il cuore originale dello storico anime figlio di una generazione. In calce potete vedere una breve clip con numerosi frame, rivelatoria anche di quello che sembra il titolo del primo episodio. Alla fine leggiamo infatti “01 Noman’s Land”:

Trigun Stampede: un nuovo video mostra un primo sguardo all’anime reboot

Come avete visto il video mostra il ritrovamento di Vash, che nei primi secondi è a testa in giù insieme ad altri criminali. La natura originale del personaggio a quanto pare rimarrà intatta anche se alla fine possiamo comunque notare qualche modifica non solo a livello estetico ma anche scritturale, dato che Vash avrà un volto nuovo.

In questo reboot oltre una rivisitazione artistica in CGI possiamo vedere proprio dei nuovi personaggi, che si amalgamano alla perfezione al vecchio e nuovo stile della serie. Infatti a questo giro oltre tutto quello già discusso, avremo anche la possibilità di approfondire il passato di Vash, che come ben sappiamo è molto sfaccettato.

Specie negli ultimi trailer abbiamo avuto la possibilità di avere un volto generico di tutto quello che concerne il reparto artistico di Trigun Stampede che a quanto pare nonostante il cambio di rotta per quanto riguarda le tecniche di animazione sembra comunque promettere bene, seguendo le orme di Dragon Ball e Slam Dunk.

Cosa ne pensate di questa prima clip? Il 7 gennaio si avvicina e noi abbiamo al momento numerosi trailer e tante immagini per farci un’idea generica del tutto. Tutto arriva da Comic Book e intanto vi chiediamo la vostra per quanto riguarda l’anime reboot di Trigun.

Fonte Comic Book – YouTube