One Piece – I 7 personaggi che hanno battuto Rufy in combattimento

Monkey D. Rufy è il protagonista principale di One Piece e non ha bisogno di altre introduzioni. Parliamo di uno dei personaggi più iconici dei manga shonen e soprattutto tra i più interessanti di sempre. Ha abituato tutti i lettori a imprese incredibili e a una crescita da vero Imperatore del Mare, quale è dopo aver sconfitto il temibile e potente Kaido. Rufy è un pirata sempre allegro e desideroso di far festa, ma è soprattutto molto protettivo nei confronti dei suoi amici e non perdona le ingiustizie. Ma chi ha battuto Rufy?

Tuttavia c’è un aspetto che va analizzato sul personaggio, ossia non è imbattibile. Sicuramente è tra i pirati più tenaci e resistenti mai visti, ma non è sempre superiore a ogni avversario. Infatti in questa discussione vogliamo individuare i 7 personaggi che hanno battuto Rufy in combattimento.

Ci teniamo a specificare che ovviamente, allo stato attuale Rufy, è superiore a tutti coloro che saranno elencati di seguito, ma la nostra vuole essere un’analisi dei personaggi che hanno sconfitto Rufy spingendolo a superare i propri limiti per poter sconfiggere a sua volta questi nemici.

Smoker Aokiji Crocodile Bartholomew Kuma Magellan Charlotte Katakuri Kaido

One Piece – chi sono i personaggi che hanno battuto Rufy in combattimento?

7) KAIDO

Durante l’arco narrativo di Wano, Rufy ha affrontato uno dei quattro Imperatori che soggiogava l’intera isola, completamente chiusa al mondo esterno. Kaido era considerato il pirata più potente in circolazione e in effetti quando Rufy prova ad affrontarlo non ha mai speranze. Infatti l’imperatore sconfigge il protagonista di One Piece diverse volte e ogni volta con un singolo colpo. Quando poi Rufy si ripresenta più preparato, non basta a superare il suo avversario dato che comincia a fare affidamento sui poteri del Frutto del Diavolo Woh Woh modello drago azzurro di tipo Zoo Zoo mitologico. Tuttavia dopo almeno quattro KO, questi spingono Rufy a risvegliare uno dei poteri più potenti in assoluto, ossia il Gear Fifth grazie al quale riesce a sconfiggere Kaido definitivamente.

6) CHARLOTTE KATAKURI

Nell’arco narrativo di Whole Cake Island, Rufy affronta diversi nemici bizzarri ma pericolosi che fanno parte della ciurma di un altro dei quattro Imperatori, Big Mom. Il componente più potente è proprio Charlotte Katakuri, nonché il secondo figlio maschio di Big Mom e uno dei tre generali dei dolci della sua ciurma e ministro della farina di Tottoland. Durante lo scontro contro questo personaggio Rufy non riesce mai a superarlo. Il potere di Katakuri deriva dal Frutto del Diavolo Mochi Mochi, un Paramisha speciale che gli consente di produrre, controllare e trasformare il proprio corpo in mochi. Il modo di combattere tra i due personaggi è similare ma Katakuri utilizza l’Haki in modo più efficace rispetto a Rufy. Durante la battaglia cappello di paglia perde il controllo al punto da scappare e allontanarsi per cercare di studiare una strategia per battere l’avversario.

5) MAGELLAN

Uno dei personaggi più interessanti di One Piece ad affrontare Cappello di Paglia è sicuramente Magellan, l’attuale vicedirettore della prigione di Impel Down. In passato però, ossia quando i due hanno combattuto, vi ricopriva la carica di direttore. Rufy riesce a infiltrarsi nella prigione grazie all’aiuto di Boa Hancock, per liberare Ace. Finisce inevitabilmente per creare molto tumulto, catturando su di se l’attenzione del direttore. Lo scontro è inevitabile e tra i due non c’è storia. Questo perché Magellan ha mangiato il frutto del diavolo Doku Doku di tipo Paramisha. Questo frutto gli permette di rilasciare una grande quantità di veleno dal corpo, sia in forma gassosa che in forma liquida, e di manipolarlo a suo piacimento. Magellan batte Cappello di Paglia senza alcun sforzo. Quest’ultimo infatti, se non fosse stato per l’intervento di Emporio Ivankov, sarebbe sicuramente morto.

4) BARTHOLOMEW KUMA

Un altro personaggio che ha portato Rufy a conoscere la vera disperazione è Orso Barholomew Kuma, il Pacifista che lavora al servizio del Governo Mondiale. Sull’arcipelago Sabaody, Rufy non solo non riesce a mettere minimamente in difficoltà il nemico, ma non riesce a salvare nessuno dei suoi compagni. Si scoprirà in seguito che Kuma ha in realtà protetto l’intera ciurma, ma prima di questa rivelazione, Rufy non è stato capace di fare nulla contro questo personaggio misterioso.

3) CROCODILE

Durante la saga di Alabasta Rufy si scontra contro uno degli ex componenti della Flotta dei Sette, Crocodile. Quest’ultimo è riuscito facilmente a mettere KO Cappello di Paglia ben due volte. Ha mangiato il frutto del diavolo Sand Sand di tipo Rogia che gli consente di diventare, creare e manipolare sabbia. Quindi dato che può modificare il suo corpo e trasformarlo in sabbia, tutti gli attacchi di Rudy erano totalmente inutili. Infatti contro i possessori dei Rogia bisogna essere in grado di utilizzare l’Haki e in quel momento Cappello di Paglia non ne era nemmeno a conoscenza. Rufy rischia persino di morire, dato che viene trafitto dall’uncino di Crocodile, ma viene salvato da Robin.

2) AOKIJI

Un altro utilizzatore dei poteri dei Frutti di tipo Rogia è Aokiji, uno dei tre ammiragli della marina, nonché tra i più potenti. Il suo Frutto del Diavolo Gelo Gelo, che gli permette di trasformarsi in ghiaccio, creare un’infinita quantità di tale sostanza e manipolarla a piacimento. Infatti quando combatte contro Rufy, non ha nessun tipo di problema, in quanto può trasformare qualsiasi cosa in ghiaccio compreso il suo corpo. Nonostante l’iniziale superiorità di Kuzan, quest’ultimo ha dimostrato di rispettare Rufy, tanto da rimanere colpito dal rapido aumento della sua fama e dalle imprese che è riuscito a compiere.

1) SMOKER

Smoker è il primo personaggio introdotto nel manga ad utilizzare i poteri del Frutto del Diavolo di tipo Rogia. Il suo si chiama Fum Fum e gli permette di creare e manipolare la densità del fumo, oltre che trasformare il suo corpo in tale elemento. Grazie ad esso è invulnerabile agli attacchi fisici, ad eccezione di quelli in cui l’avversario ricorre all’Haki dell’armatura. Ma quando Rufy si reca a Rogue Town, luogo natio di Roger e dove è stato giustiziato, non conosceva tale abilità e quando viene riconosciuto dal viceammiraglio della Marina non può assolutamente niente contro di lui. Viene messo al tappeto fino a rischiare la vita, ma riesce a sopravvivere solo grazie all’arrivo provvidenziale di suo padre, Monkey D. Dragon.