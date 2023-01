Pokémon: Ash e il Team Rocket potrebbero scontrarsi per l’ultima volta

Ash Ketchum è ormai pronto a lasciare, insieme al suo fidato Pikachu, il ruolo di protagonista principale della serie animata dei Pokémon, dopo oltre vent’anni.

Tuttavia prima che ciò accada, gli ultimi episodi della serie animata, intitolata Pokemon: Aim To Be A Pokemon Master, stanno riportando alcuni volti familiari sul suo cammino, come se anche loro volessero dargli un caloroso addio. Lo stesso vale anche se si tratta di personaggi non molto dalla sua parte.

Infatti, dopo l’incontro con Misty, pare che a salutare l’attuale campione del mondo ci sarà anche lo storico Team Rocket. Abbiamo la possibilità di riportare questo aggiornamento per via di una nuova anteprima legata al prossimo episodio dell’anime.

Il sesto episodio di Pokemon: Aim To Be A Pokemon Master, prossimo all’uscita si intitolerà “sto guardando la stessa luna” e come di consueto ha condiviso una sua anteprima.

Qui sarà possibile guardare il ritorno del Team Rocket con Ash che dovrà quindi avere a che fare, ancora una volta, con Jesse, James, e Meowth. È facile capire che questa potrebbe essere il loro ultimo scontro.

Durante il suo viaggio di Ash, il Team Rocket attacca Ash e i suoi amici mentre si riposano. Sebbene Ash riesca a contrastarli, Pikachu vola via in cielo con il Team Rocket!

Ash e Pikachu, che sono separati, si cercano l’un l’altro per riunirsi ma anche se sono separati, i loro cuori sono connessi! Ma ci si chiedere se nell’episodio i due riusciranno a incontrarsi di nuovo.

Se la partenza di Ash prevedesse un salto temporale, si immagina che il trio del Team Rocket tornerebbe con un aspetto diverso da quello a noi noto.

Al momento, il franchise ha introdotto due nuovi allenatori che prenderanno le redini di Ash Ketchum una volta che lascerà la serie. Tuttavia ci sono ancora molte domande che ruotano intorno ai prossimi episodi.

Una di queste riguarda proprio quali saranno gli episodi che introdurranno Liko e Roy. Per questo molto fan si chiedono se la partenza di Ash possa anche preannunciare un salto temporale.

Sebbene non sia ancora confermato, potremmo sicuramente vedere ancora il Team Rocket in azione nelle vite di questi allenatori.

Fonte – Comicbook