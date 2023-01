Gintama arriva su Prime Video: confermata la data e gli episodi disponibili

Gintama arriva finalmente su Prime Video tramite la partner con Dynit, che conferma il tutto insieme a dei succosi dettagli sui suoi profili social. Come promesso l’anime arriva sulla nota piattaforma streaming in questo 2023, con una data davvero imminente.

Infatti a partire dal mese di febbraio, precisamente dal 17, la serie anime arriva ufficialmente ed esclusivamente su Amazon Prime Video con i primi 99 episodi, insieme al film Gintama The Movie: A New Translation – Capitolo di Benizakura.

Dopo l’annuncio degli scorsi mesi Dynit ha mantenuto la parola e ha portato legalmente in Italia uno degli anime più apprezzati di sempre da parte del pubblico appassionato di manga e anime. Il manga di Sorachi ha accompagnato la crescita di tantissime persone, e anche per questo è entrato nel cuore di questi ultimi.

La prima edizione della storia è datata 2003, e ha visto la sua conclusione nel 2019, quindi un periodo davvero vasto per catturare un enorme numero di lettori e anche spettatori.

L’eccentrico samurai Gintoki Sakata e il suo apprendista Shinpachi Shimura sono pronti per rinfrescare la memoria dei “vecchi lettori” e cercare di conquistare anche del nuovo pubblico grazie a questa nuovo spazio in una delle piattaforme streaming più note in Italia.

In calce l’annuncio ufficiale di Dynit Italia, a quanto pare molto fiera di questa “missione” portata a termine con successo:

Gintama arriva su Prime Video, e sarà anche doppiato in italiano

Dopo un lungo periodo dove in terra nostrana era possibile visionare Gintama solamente con i sottotitoli, se siete stati attenti avrete sicuramente appreso la notizia che l’anime sarà doppiato in italiano, anche se al momento il suddetto è ancora avvolto nel mistero per quanto riguarda il cast.

Sicuramente questa è una novità molto interessante, specie se consideriamo la natura di Gintama nel corso di questi anni, sempre molto nascosta e lontana dal grande pubblico, nonostante la serie meriterebbe di più del successo ottenuto.

Forse questo potrebbe anche portare a una nuova edizione del manga, ma al momento sono solo speranze. Voi cosa ne pensate del tutto? Ricordiamo che Gintama arriverà su Prime Video il 17 febbraio con i primi 99 episodi, più un film.

Fonte Dynit Italia (Facebook)