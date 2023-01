Boruto: Himawari Uzumaki mostra il suo potenziale nascosto

Boruto sta per tornare sul piccolo schermo adattando l’arco narrativo di Code. Al momento però l’adattamento anime del sequel di Naruto è preceduto dalle vicende di Sasuke Retsuden.

Tuttavia Boruto è pronto a tornare sul piccolo schermo, non appena si sarà concluso l’arco di Sasuke.

Oggi abbiamo però il piacere di riportare un aggiornamento interessante relativo al manga.

Per fortuna, la serie manga da cui lo show televisivo prende buona parte del suo materiale continua a narrare le vicende del villaggio della foglia regalando nuovi capitoli che stanno descrivendo la situazione a Konoha.

Ora, con Daemon che suggerisce a Himawari di avere un potere nascosto, ecco cosa possiamo riportare circa la forza nascosta della sorella di Boruto.

Sebbene Himawari sia in possesso di un certo potenziale da scoprire, non è ancora in condizioni di parità con suo fratello maggiore.

Al momento, la figlia di Naruto ha dimostrato di assomigliare più da sua madre, in particolare quando si tratta della sua padronanza del Byakugan.

Mentre il “potere nascosto” deve ancora essere rivelato, qualunque cosa fosse ha fatto sì che Daemon attaccasse la sorella di Boruto, notando che ha un’intensità unica che ha suscitato una forza nascosta.

Ci sono alcuni misteri che circondano il potere enigmatico di Himawari. Uno di questi è l’idea che potrebbe anche non esistere. Daemon potrebbe provare un’ “intensità” perché prova qualcosa nei confronti della sorella di Boruto. Si tratta di una situazione che il figlio del Settimo Hokage tenta in modo esilarante di stroncare sul nascere.

Tuttavia, c’è anche la possibilità che il potere sia reale e sia in relazione al Byakugan o possa riguardare la sua correlazione con Kurama, la volpe a nove code persa a seguito della battaglia contro Jigen.

Nell’anime, Himawari si è unito all’accademia ninja con Kawaki. Infatti ora i due ninja puntano a diventare i prossimi grandi guerrieri di Konoha. Quindi se la sorella di Boruto ha un potere nascosto, insieme al suo Byakugan rappresenta un personaggio di livello elevato e soprattutto una risorsa importante.

Fonte – Comicbook