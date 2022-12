Naruto: Sasuke Retsuden ha condiviso alcuni dettagli sulla sua trasposizione animata, che dovrebbe “fondersi” in un certo senso nella timeline di Boruto, attualmente la serie anime e manga principale per quanto riguarda il mondo dei ninja creato da Kishimoto.

Al Jump Festa è stato fatto un annuncio riguardante questo progetto, tramite una key visual molto interessante con al centro il personaggio di Sasuke. La timeline di Retsuden dovrebbe arrivare verso fine gennaio all’interno del prossimo arco narrativo di Boruto, creando un connubio eccezionale.

Stando alle buone nuove da parte di Shueisha, il primo episodio sarà lanciato il 22 gennaio e si intitolerà “Secret Basement”. L’episodio successivo invece si intitolerà “Sky Descending to Earth” e verrà lanciato il 29 gennaio, quindi la fine del mese sarà veramente succosa. Non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda la durata, ma l’arco ha sicuramente molto da raccontare, senza dubbio.

Naruto: Sasuke Retsuden, condivisi i primi dettagli dell’anime

Se non foste a conoscenza di cosa sia Naruto: Sasuke Retsuden, vi rammentiamo che parliamo di una serie di light novel pubblicate originariamente in Giappone e poi anche in Italia tramite Planet Manga, come sempre, che senza manco a dirlo hanno raggiunto un successo incredibile.

Le vendite spropositate in tutto il mondo hanno portato la stessa Shueisha a serializzare questa storie in versione manga, e i primi capitoli li potete anche leggere in inglese su MangaPlus. Anche qui non serve dire l’incredibile successo ottenuto da questo spin-off con al centro Sakura e Sasuke. Tutto arriva da Comic Book.

Quindi per forza di cose, di certo non poteva mancare la versione animata, che nonostante non sia “standalone” comunque entra nell’arco principale, e quindi sta a Studio Pierrot adattare questo spin-off all’interno della timeline principale di Boruto.

Ormai stiamo parlando della creazione di un vero e proprio universo in espansione, manco fosse l’MCU. Cosa ne pensate di questa scelta? Siete d’accordo con la produzione oppure avreste fatto delle cose diversamente dal solito? Fatto sta che il successo sarà assicurato, dato che parliamo di uno dei personaggi più amati di sempre.

