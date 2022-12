Sasuke Retsuden ruba quasi la scena a Naruto e Boruto, rivelando alcune novità molto succose riguardante l’anime con al centro Sasuke, forse il personaggio più amato dal pubblico.

Sostanzialmente la conferma di un adattamento anime del romanzo spin-off in questione era già nell’aria, ma ovviamente si è aspettato questo evento per donare anche qualche informazione in più.

L’adattamento di Naruto: Sasuke’s Story–The Uchiha and the Heavenly Stardust (Sasuke Retsuden: Uchiha no Matsuei to Tenkyū no Hoshikuzu) di Jun Esaka arriverà nel gennario 2023 e si inserirà all’interno della saga ufficiale di Boruto: Naruto Next Generations. Per l’occasione è stata anche condivisa una key art.

Asian Kung-Fu Generation e Humbreaders eseguiranno rispettivamente le nuove sigle di apertura e di chiusura dell’anime Boruto: Naruto Next Generations a partire da gennaio. L’anime è entrato nell’arco “Kawaki Himawari Ninja Gakkō-hen” (Kawaki and Himawari’s Ninja School Arc) ad agosto.

Shueisha ha pubblicato il romanzo Naruto: Sasuke’s Story–The Uchiha and the Heavenly Stardust nell’agosto 2019. Mentre Planet Manga ha pubblicato questa coinvolgente trilogia di libri nel corso di questi anni. Non potevano non mancare trattandosi di storie dedicate al mondo di Naruto.

Sasuke Retsuden: le novità al Jump Festa 2023

Naruto: Sasuke’s Story! 🗡 Premieres in January 2023 as part of the Boruto anime. 🔥 pic.twitter.com/78oQVZtpMQ — VIZ (@VIZMedia) December 17, 2022

Come vedete l’immagine è interessante e anche oscura, e trasmette tutta la natura del personaggio di Sasuke, grazie a un sapiente uso del bianco e nero fuso ai grigi. L’occhio rosso fa sempre la sua parte su questo genere di totalità.

All’interno di Sasuke’s Story–The Uchiha and the Heavenly Stardust (Sasuke Retsuden: Uchiha no Matsuei to Tenkyū no Hoshikuzu) il celebre ninja partirà per una missione pericolosa in cerca di un obiettivo molto importante e insieme a Sakura saranno coinvolti passo passo in una cospirazione mortale da cui sembra difficile uscire.

Quindi l’anime di Sasuke Retsuden da gennaio entrerà a far parte dell’anime di Boruto, e ovviamente i personaggi della serie principale di andranno a fondere con quelli dello spin-off, e per forza di cose anche le vicende andranno a congiungersi. Voi avete letto i libri principali? Il franchise continua e senza ombra di dubbio non si ferma qui.

Intanto restate sul nostro sito per aggiornamenti. Tutto arriva da ANN.

Fonte ANN