Naruto: Sasuke Retsuden riceverà un adattamento animato!

Naruto rimane uno dei Battle Shonen più famosi e amati in tutto il mondo e nonostante il manga di Masashi Kishimoto si sia concluso qualche tempo fa ormai, le sorprese non smettono di arrivare.

Infatti oggi abbiamo il piacere di comunicare a tutti gli appassionati che l’adattamento manga del romanzo intitolato Sasuke Retsuden, riceverà un adattamento animato!

La notizia è freschissima e arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Abdul_172. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

LEAK: SASUKE RETSUDEN MANGA WILL BE RECEIVING AN ANIME ADAPTATION!!! STARTS JANUARY 8TH 2023! • Episode 282 Title: Sasuke Retsuden・Infiltration (サスケ烈伝・潜入) [1/8] • Episode 283 Title: Sasuke Retsuden・Star Lines (サスケ烈伝・星ならべ) [1/15] pic.twitter.com/ecOKT7nDwQ — Abdul_Zol2 (@Abdul_S172) December 14, 2022

Tutti gli appassionati del mondo di Naruto, creando da Masashi Kishimoto, avranno dunque un altro appuntamento da non perdere assolutamente!

Infatti l’adattamento manga de L’Impresa Eroica di Sasuke. I coniugi Uchiha e il firmamento stellato ha debuttato di recente. Dopo pochissimo tempo ecco che arriverà anche sul piccolo schermo!

L’adattamento anime di Sasuke Retsuden farà il suo debutto l’8 gennaio dell’anno prossimo.

Bisogna specificare però che non si tratterà di un anime a parte, bensì sarà un arco narrativo inserito all’interno della serie di Boruto. Infatti, per essere più precisi al momento possiamo riportare due episodi. Questi sono il 282 e il 283 e saranno rispettivamente intitolati “infiltrazione” e “linee stellari“.

Il primo andrà in onda l’8 gennaio mentre il secondo il 15. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni ma continuate a seguirci perché saremo pronti ad aggiornarvi.

Questo potrebbe essere solo un assaggio di quello che il Jump Festa ha in serbo per tutti i fan di tutto il mondo. Infatti ci sono diverse voci secondo le quali sarà annunciato un remake dell’anime, sono solo ipotesi al momento.

L’adattamento di Sasuke Retsuden invece è realtà e i fan vedranno sul piccolo schermo Sasuke tornare in azione come protagonista principale. Quest’ultimo si trova coinvolto in prima persona in una missione delicatissima.

Deve recarsi all’Istituto di Ricerca Astronomica del Regno di Redaku, un luogo molto distante dal Paese del Fuoco. Insieme a lui c’è anche sua moglie, Sakura, la quale svolgerà un ruolo molto importante legato alla missione sotto copertura alla ricerca di una cura per Naruto, affetto da una malattia sconosciuta.