Hunter x Hunter è tornato sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel mese di ottobre, e dopo delle bellissime notizie al riguardo il tutto si è fermato nuovamente, nonostante Togashi abbia preso una nuova squadra di assistenti. Il motivo è sempre lo stesso, e purtroppo riguarda la salute dell’autore.

L’arco della Contesa di Successione ha avuto quindi degli aggiornamenti abbastanza consistenti, e il tutto potrebbe anche donare man forte a un eventuale prosecuzione dell’anime iniziato nel 2011.

Nonostante questo “boost” all’interno dei nuovi capitoli non abbiamo ancora avuto modo di vedere Gon e Killua, grandi assenti del manga da ormai troppo tempo; la loro ultima apparizione è stata poco prima dei quattro anni di pausa.

Potrebbe essere una risposta scontata ma alla fine della fiera se ben ricordate Shueisha aveva promesso una sorta di “riorganizzazione del tutto”, anche se dopo quasi un mese dall’annuncio inerente allo stop non abbiamo ancora ricevuto nessun dettaglio o aggiornamento al riguardo.

Infatti nella “Table of Contenents” di Shonen Jump non leggiamo nulla da tre settimane ormai, e quindi possiamo tranquillamente dire che il manga è entrato in una pausa silenziosa, visto che la casa editrice non ha annunciato ufficialmente lo stop, ma ha promesso una nuova modalità di pubblicazione.

Tramite Comic Book e @WSJ_manga leggiamo: “Hunter x Hunter è stato assente dall’elenco dei contenuti di Weekly Shonen Jump per 3 settimane e tecnicamente possiamo considerarlo “fuori dalla rivista”.

Nulla è stato ancora dichiarato ufficialmente in merito alla futura pubblicazione e programmazione della serie, quindi continueremo ad informarci al riguardo”.

