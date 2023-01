Le serie televisive DC Titans e Doom Patrol sono state cancellate. Entrambi gli show DC stanno attualmente trasmettendo rispettivamente la loro quarta stagione e termineranno definitivamente una volta che tutti gli episodi già girati saranno stati trasmessi su HBO Max.

Le due serie, originariamente collegate (la Doom Patrol veniva introdotta in uno dei primi episodi di Titans, con il personaggio di Changeling che passava da un gruppo all’altro), in realtà è stato rivelato che si svolgono su mondi differenti, nonostante le apparenza.

Entrambe nate nel servizio streaming DC Universe prima di trasferirsi su HBO Max, in Italia sono state presentate da due differenti servizi streaming: Titans è stata diffusa da Netflix (che ha le prime tre stagioni in catalogo e dovrebbe presumibilmente diffondere anche la quarta), mentre le prime due stagioni di Doom Patrol sono presenti su Prime Video (dove ha trovato spazio anche la terza serie originariamente prodotta per DC Universe, Swamp Thing, che si è limitata ad una stagione). La terza stagione di Doom Patrol è ancora inedita in Italia, e questo ha lasciato presagire che Prime non sia interessata a proseguire la serie fino alla conclusione.

La notizia della cancellazione delle due serie è rimbalzata sui social ed ha portato alcuni fan a lamentarsi direttamente con James Gunn, da poco nominato alla guida dei DC Studios insieme a James Safran. Gunn ha però dichiarato che lui e Safran non c’entrano nulla con la decisione di cancellare le due serie, presa prima del loro insediamento.

The decision to end the series precedes us. But I certainly wish the best for the talented group of creators, actors, and the rest of the crew that produced both shows. https://t.co/jdqDc9TqU1

— James Gunn (@JamesGunn) January 26, 2023