Demon Slayer rivela i momenti più oscuri del Pilastro della nebbia

La terza stagione anime di Demon Slayer ha debutto a marzo di quest’anno e ha puntato i riflettori su due nuovi pilastri. Stiamo parlando del Pilastro della nebbia, Muichiro Tokito e del Pilastro dell’Amore, Mitsuri Kanroji. Ma gli ultimi episodi dell’anime, hanno dato spazio a Muichiro. Infatti il flashback del nuovo episodio di Demon Slayer ha mostrato il momento più oscuro legato al passato di Muichiro, da lui stesso dimenticato.

Gran parte della stagione del Villaggio dei Forgiatori di Katana si è concentrata, finora, sulla lotta che vede Tanjiro, Nezuko e Genya combattere contro la Luna Crescente Hantengu. L’episodio più recente dell’anime di Demon Slayer si è concentrato su Muichiro, impegnato ad affrontare Gyokko e le sue strane abilità.

Nel presente articolo seguiranno delle anticipazioni legate all’episodio 8 dell’anime. Per coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi di Demon Slayer, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Il Pilastro della nebbia ha avuto diverse difficoltà contro la Luna Crescente, ma è riuscito a liberarsi dalla prigione di Gyokko grazie all’aiuto di Kotetsu, Nonostante questo, la situazione era comunque molto delicata. Tuttavia si verifica un momento chiave, dove Muichiro riesce a fare un passa in avanti nello scontro, raggiungendo un nuovo stadio di potere. Questo accade perché riesce a sbloccare il ricordo di un momento particolarmente angosciante del suo passato. Stiamo parlando della morte di suo fratello.

L’ottavo episodio di Demon Slayer, rivela un episodio sconvolgente del passato di Muichiro, che lui stesso non riusciva a ricordare. E per questo motivo risultava sempre così distante dagli altri. Dopo aver perso sia la madre che il padre in un solo giorno, Muichiro e suo fratello gemello Yuichiro cercavano di cavarsela da soli. Muichiro era gentile mentre Yuichiro era freddo. Tuttavia le cose cambiarono quando un demone li attaccò, causando la perdita del braccio di Yuichiro. E, successivamente, l’attuale Pilastro della Nebbia scatenò una rabbia così imponente da fermare il demone con attacchi brutali fino all’alba.

Yuichiro finì per perdere la vita nell’attacco, ma Muichiro era riuscito ad apprendere Yuichiro era duro con lui solo perché era l’unico modo che conosceva per prendersi cura di suo fratello. Il ricordo di questa rabbia e di cosa lo ha portato a diventare un Pilastro Hashira, l’ha aiutato a sbloccare il proprio marchio ammazzademone. Ora è pronto a porre fine allo scontro contro Gyokko.

Fonte – Comicbook