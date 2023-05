Dragon Ball: un fan evidenza l’uso della Kamehameha in Marvel’s Spider-Man 2

Dragon Ball è da sempre una linea guida per il mondo dei manga e degli anime, vista la sua impostazione singolare che ha dato vita a un vero e proprio sottogenere, quello del battle shonen.

Nel corso degli anni sappiamo benissimo della sua influenza, e di come essa si sia inserita anche in altri medium, come videogiochi e film del mondo occidentale.

Una tra le ultime citazione a quanto pare si trova all’interno del nuovo capitolo di Marvel’s Spider-Man 2 presentato recentemente allo Showcase Playstation, dove all’interno a quanto pare è presente una citazione a Dragon Ball: nello specifico parliamo della Kamehameha.

Più che altro il fandom del noto franchise creato da Akira Toriyama ha acceso questo incredibile dibattito su Twitter, dove tramite un post diventato virale si è discusso della cosa. Ovviamente molti commenti sono ironici mentre come sempre qualcuno gioca sempre sul serio.

@IceAshera ha notato una cosa molto interessante anche se alla fine tutti i fan di Dragon Ball probabilmente hanno pensato a questa “citazione”. Qui potete vedere il video in questione che mostra uno dei due protagonisti, ovvero Miles Morales, lanciare una vera e propria “onda energetica”, emulando anche il gesto del noto colpo.

Da come potete vedere dalla clip è forse una citazione palese della Marvel a Dragon Ball, visto che oltre il corpo energetico vediamo proprio il personaggio principale fare la stessa mostra dei nostri eroi Z, così come leggiamo su CB.

Detto questo è sempre interessante vedere e notare questi piccoli dettagli, capendo ancora una volta l’influenza di Toriyama su qualunque lato artistico, che slitta dal manga all’anime, fino a passare al videogioco o al semplice film.

Voi cosa ne pensate di questa citazione? La trovate gradevole oppure è una semplice copia spudorata? Diteci la vostra.

Fonte Twitter – Comic Book