Ci siamo: dopo il mitico cappello di paglia la serie Netflix dedicata a One Piece ha finalmente mostrato la versione definitiva della Going Merry in tutto il suo splendore, richiamando quanto visto l’anno scorso in merito.

Questa volta parliamo proprio di una pagina promo intera diffusa in Giappone, dove la produzione ha deciso di donare al suo pubblico questo primo sguardo.

Nella pagina in questione visionabile in calce, leggiamo l’uscita confermata per il 2023 della serie composta da 8 episodi, dove probabilmente andrà ad abbracciare l’imminente periodo estivo, giusto per rimanere in tema con le ambientazioni “marine” del prodotto.

Da come potete vedere in calce possiamo ammirare questa pagina davvero esaltante, volta a dare rilievo alla prima nave dei Mugiwara, simbolo indiscusso di One Piece. “I Pirati stanno arrivando” leggiamo in inglese, mentre in quasi tutta la pagina ammiriamo la prima foto ufficiale della nota nave.

Messa così la Going Merry sembra davvero promettente e allo stesso tempo dona fiducia a tutto il prodotto, visto che le immagini condivise fino a questo momento sono molto interessanti.

Non vediamo sbavatura in questa realizzazione a primo impatto, quindi possiamo dire tranquillamente che abbiamo di fronte un buon lavoro. Se sfogliate il post Instagram in calce vedrete anche l’altra immagine.

One Piece – Netflix arrivano nuove immagini ufficiali

Come leggiamo sulla pagina senza dubbio alcuno al momento la serie debutterà quest’anno su Netflix, con un totale di 8 episodi così come accennato dallo stesso Oda. Come tutti i live action il dubbio della qualità scarsa sorge sempre e sperando che questa sia la volta buona vi lasciamo a questa bellissima pagina pubblicitaria.

Voi cosa ne pensate della serie in arrivo? O meglio, come avete visto le prime immagini ufficiali della serie? In attesa di un primo trailer di certo il materiale con manca al riguardo, senza dubbio alcuno. Diteci la vostra in merito alle varie informazioni pubblicate ufficialmente.

Fonte Instagram Jp. Eiichirooda