One Piece: Oda voleva confondere i lettori sul nemico di Water 7

One Piece è in corso da più di 20 anni e questo significa che Eiichiro Oda ha disegnato tanti archi narrativi. Ognuno di questi è importante per lo sviluppo della storia del manga e l’approfondimento di determinati personaggi. Con il presente articolo vogliamo infatti parlare di un aneddoto sull’arco di Water 7 e delle intenzioni iniziali di Oda.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda: In Water 7 arc, it was decided from the start Franky would join and Going Merry would be discarded. I tried to confuse my readers by having them hate Franky and introducing many shipwrights. Now, who should I make the enemy? OK, let's make this pigeon guy Lucci the villain! pic.twitter.com/Zi5ZEXs3qy — sandman (@sandman_AP) May 19, 2023

La saga di Water 7 è la quindicesima saga, la seconda appartenente alla saga del CP9. I momenti salienti da ricordare sono l’introduzione per la prima volta nel manga di Franky e del Cipher Pol no.9. Le vicende ruotano soprattutto attorno a Nico Robin sulla quale si fa più luce sul suo passato oscuro. Fin da piccola, infatti, vive un’infanzia difficile, in quando dopo la morte del padre e la partenza della madre, viene affidata alla zia che la maltrattava. Ma trova la sua dimensione che gli archeologi di Ohara, i quali conducono indagini proibite sul Secolo del Grande Vuoto che porteranno al distruttivo Buster Call. E nella saga di Water 7, Robin si lascia catturare da Spandam, a capo del CP9, per sacrificarsi e lasciare che i compagni della sua ciurma sopravvivano.

Ma pare che Eiichiro Oda avesse alcune idee iniziali per quanto riguarda questo arco di One Piece. Fin dall’inizio aveva deciso che Franky sarebbe entrato nella ciurma e che la Going Merry sarebbe uscita di scena. Ma il mangaka voleva cercare di confondere i lettori sul personaggio da odiare di Water 7. Oda voleva portare i lettori ad odiare Franky e introdurre diversi carpentieri, ma alla fine aveva deciso che il villain sarebbe stato Lucci.

Bisogna specificare che, anche per il suo passato e il legame che ha con Iceburg, Franky non sarebbe mai stato il villain dell’arco in questione. Poteva agire in modo pericoloso perché spinto dalla tragica storia legata a Tom, ma il nemico dei pirati non è altro che il Governo e poiché il CP9 fa parte di questa organizzazione non poteva che essere Lucci. Eiichiro Oda voleva solo confondere i lettori portandoli ad odiare Franky.