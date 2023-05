One Punch Man va in pausa: quando torna?

One Punch Man conferma una nuova pausa molto inaspettata, annunciata dallo stesso disegnatore Yusuke Murata sul suo Twitter. Il mese prossimo non ci sarà un nuovo capitolo del noto manga seinen e il problema sembrerebbe essere le precarie condizioni di salute di uno degli autori, come leggiamo su CB.

L’aggiornamento arriva tramite il suo social personale dove il mangaka parla delle sua salute, a quanto pare peggiorata dall’inizio di maggio. Dopo tante battaglie l’artista ha deciso di bloccare l’uscita del prossimo capitolo per concertarsi sulla sua guarigione, come sempre una priorità assoluta.

“Ciao a tutti. Mi scuso per il notevole ritardo su questo annuncio, ma devo avvisarvi che il prossimo capitolo di One Punch Man sarà posticipato. Purtroppo sono malato dal mese scorso e grazie al vostro supporto sono riuscito a riprendermi piano piano.

Riprenderò a breve a disegnare il capitolo, quindi per favore pazientate. Grazie”. Ovviamente sotto al post il pubblico ha augurato una celere guarigione a Murata, viste le difficoltà che si incorrono quando le malattie si prolungano. Quindi per questo il capitolo nuovo non uscirà a maggio ma a giugno 2023, per via di questo problema di salute.

One Punch Man va in pausa: quando torna il manga?

Questo è un problema che affligge la maggior parte dei mangaka, visto che anche Eiichiro Oda ha dovuto spesso fermarsi per poter tornare in forze e proseguire One Piece.

Nonostante Murata pubblica il capitolo una volta al mese, questo centra poco visto il forte stress dietro a questo incredibile lavoro, troppo pericoloso per la salute quando si è a un determinato livello.

Famosi i ritmi di Shonen Jump per i capitoli settimanali, al momento tra le sfide più grandi per cuore e salute degli artisti spesso intrappolati in questa bolla/mole di lavoro. Murata aveva appena iniziato il nuovo arco narrativo ma purtroppo ha dovuto fermarsi.

Fonte Comic Book