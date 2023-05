Demon Slayer rivela cosa rende Tanjiro così forte

La terza stagione di Demon Slayer sta entrando nel vivo attraverso i primi principali combattimenti della saga del Villaggio dei Forgiatori di Katana. Tanjiro sta mostrando la sua immancabile determinazione nello scontro feroce contro le nuove Lune Crescenti. E con il presente articolo vogliamo riportare che nuovo episodio dell’adattamento anime ha rivelato perché Tanjiro è così forte, al punto da essere pericoloso per Muzan Kibutsuji.

Tanjiro e Nezuko sono isolati dai loro compagni principali, ossia Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Questa situazione li ha costretti a fare il possibile, insieme al ritorno di Genya Shinazugawa.

Gli ultimi episodi della terza stagione di Demon Slayer hanno spinto Tanjiro al limite diverse volte. Il protagonista principale cercava di capire il segreto di Hantengu per sconfiggerlo. Ma è chiaro che più lo scontro va avanti e si dilunga, più rapidamente Tanjiro diventa forte. Come osserva Sekido durante il combattimento contro Tanjiro, nonostante subisca danni fisici importanti Tanjiro, diventa più forte e più veloce. Il che significa che il suo potenziale di crescita generale non fa che aumentare costantemente.

L’episodio 6 della stagione 3 di Demon Slayer, vede Tanjiro scoprire la posizione del il vero Hantengu. Questo accade dopo che riesce ad eliminare con successo le sue copie delle emozioni nell’episodio precedente. E Sekido nota che Tanjiro sta diventando ancora più veloce man mano che il combattimento va avanti. Infatti da quando il combattimento è iniziato, Tanjiro ha superato tutti i demoni avversari in termini di velocità nei riflessi e adattabilità in combattimento. Questa crescita lo rende ancora più pericoloso minuto dopo minuto. È una dinamica che i fan hanno già visto nei primi archi, e ora anche i demoni l’hanno capito.

I fan hanno visto come Tanjiro ha lottato usando la danza del fuoco, potenziata grazie all’aiuto di Nezuko. Man mano che i combattimenti diventano più intensi e il protagonista della serie affronta nemici più forti, anche lui continuerà a crescere. Gli altri Pilastri, come ad esempio Tengen, ne hanno preso nota in passato.

La terza stagione di Demon Slayer è visibile su Crunchyroll sottotitolata in italiano. Ha debuttato il 9 aprile e lo studio di animazione che si occupa dell’adattamento anime è Ufotable.

