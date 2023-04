Crunchyroll: ecco tutti i nuovi annunci anime

Durante i giorni scorsi Crunchyroll ha donato al pubblico degli annunci molto interessanti per quanto riguarda il panorama anime, al momento uno dei più proficui medium di sempre. La piattaforma streaming è partita alla grande con l’annuncio della quinta stagione di Bungo Stray Dogs, anime micidiale prodotto e animato dallo Studio Bones.

Successivamente a questo appena citato, Crunchyroll conferma anche la trasmissione di una nuova IP: Sweet Reincarnation, un isekai con al centro un pasticciere di nome Millie Morteln.

Una delle mosse più importanti della nota piattaforma streaming è stata sicuramente quella fondersi con Funimation, ora entrambe di proprietà di Sony Entertainment. Questo sta dando e darà una spinta importante alla nota piattaforma streaming, al momento l’azienda più grande per quanto riguarda il medium anime.

Da come potete vedere in calce e leggere su Comic Book, Crunchyroll ha condiviso gli annunci in questione con dei nuovi trailer, sia per la quinta stagione di Bungo Stray Dogs, sia per Sweet Reincarnation, nuovo prodotto isekai.

Bungo Stray Dogs – Trailer Stagione 5

Sweet Reincarnation – Trailer di annuncio

Le sorprese però non finiscono qui, visto che di recente c’è anche stato il Sakura-Con. Quest’anno Crunchyroll ha annunciato due serie: My Unique Skill Makes Me OP even at Level 1 e Firefighter Daigo: Rescuer in Orange. La prima è nuovamente un isekai, che mette al centro della storia Sato Ryota.

Quest’ultimo è un lavoratore dallo stipendio basso, spremuto e sfruttato dalla società. Improvvisamente si ritrova in uno strano e misterioso dungeon, dove le creature al suo interno rilasciano dei bottini ogni volta che passano sulla strada del protagonista.

La seconda serie citata ovvero Firefighter Daigo: Rescuer in Orange, mette al centro dei Vigili del Fuoco che per un motivo ben preciso si ritrovano a dover salvare il Giappone, la loro terra natia.

Toake Daigo brucia di un talento notevole e una determinazione senza pari. Onoda Shun lotta contro i muri che bloccano la sua strada. Nakamura Yuki spera di essere tra l’elite prescelta della squadra “Orange”. Cosa ne pensate di tutte queste novità e annunci anime di Crunchyroll? Il mercato si evolve e cresce sempre di più, senza dubbio.

Fonte Comic Book