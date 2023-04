Dr. STONE, Ranking of Kings e altri sono visibili gratis anche in Italia su Crunchyroll per un tempo limitato

Da oggi Crunchyroll offre alcune stagioni visibili gratuitamente senza abbonamento (tra cui OVA e OAD) fino alla mezzanotte del 30 aprile. L’offerta è valida anche nel nostro Paese tramite la nota piattaforma streaming. Dalla fonte possiamo leggere quali sono i prodotti disponibili gratuitamente per la visione:

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- BIRDIE WING -Storia di ragazze del golf- stagione 1

STONE stagioni 1 e 2 e l’episodio speciale – RYUSUI (non la versione doppiata della prima stagione)

Ranking of Kings stagione 1

The Ancient Magus Bride stagione 1, l’OVA Those Awaiting a Star e l’OAD The Boy From the West and the Knight of the Blue Storm (non la versione doppiata)

TONIKAWA: Oltre la luna per te stagione 1

Inoltre Hell’s Paradise e MASHLE sono tra le novità più interessanti della stagione, visto che questi ultimi hanno avuto un successo smisurato all’interno della piattaforma streaming Crunchyroll. Questi due, insieme a tanti altri saranno doppiati in italiano, così come potete leggere sotto.

In calce tutti i doppiaggi della primavera del 2023:

Hell’s Paradise

I Got a Cheat Skill in Another World

KamiKatsu: Working for God in a Godless World

MASHLE

Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage

The Legendary Hero Is Dead!

Così come possiamo leggere dalla fonte non abbiamo altri dettagli su chi doppierà cosa, e quindi per questo attendiamo le prossime settimane per buone nuove. In calce i titoli del palinsesto primaverile di Crunchyroll:

A Galaxy Next Door

Dr. STONE New World

Dead Mount Death Play

Hell’s Paradise

I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World

KamiKatsu: Working for God in a Godless World

KONOSUBA – An Explosion on this Wonderful World!

Kuma Kuma Kuma Bear – Punch!

My Clueless First Friend

My Home Hero

Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage

Sacrificial Princess and the King of Beasts

The Ancient Magus’ Bride Season 2

The Aristocrat’s Otherworldly Adventure: Serving Gods Who Go Too Far

The Legendary Hero Is Dead!

TONIKAWA: Over The Moon For You Season 2

Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion

Yuri Is My Job!

Fonte Crunchyroll

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story-