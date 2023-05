Quali sono gli anime più popolari di sempre? Stando alla classifica aggiornata di MyAnimeList possiamo rispondere a questo dubbio, andando a spulciare nello specifico questi dieci titoli che viaggiano tra vecchio e nuovo. La maggior parte di certo non sono delle sorprese, visto anche il loro successo per quanto riguarda la controparte cartacea.

I 10 anime più popolari di sempre secondo MyAnimeList

Attack on Titan Death Note Fullmetal Alchemist One Punch Man Sword Art Online My Hero Academia Demon Slayer Naruto Tokyo Ghoul Hunter x Hunter

10. Hunter x Hunter (2011)

L’opera di Togashi nonostante non è conclusa ha sempre catturato pubblico fin dalla sua uscita, specie da quanto ha iniziato la sua travagliata serializzazione sulla nota rivista Shonen Jump. Dopo la perla di Yu Degli Spettri, insieme al suo successo ovviamente, la fama dell’autore è cresciuta insieme alla sua opera più nota con al centro Gon.

Come spesso accade anche quest’ultima ha avuto delle trasposizioni animate, una che si discostava dalla storia originale e un’altra più fedele, volendo anche più completa, quella del 2011 presente anche al decimo posto di questa lista.

La qualità della storia era ormai nota al pubblico appassionato riportata poi fedelmente dall’anime in questione, al momento anch’esso fermo insieme alla controparte cartacea.

9. Tokyo Ghoul

Anche qui parliamo di una storia ormai cult, amata, odiata, conosciuta e apprezzata da milioni di persone nel mondo, capace di far discutere ancora oggi gli appassionati, ponendosi come una sorta di “punto di partenza” per chiunque si immerge nel mondo degli anime e dell’arte nipponica in generale.

Nonostante sia una storia comunque “pesante”, cupa, violente e macabra il pubblico neofita inizia spesso e volentieri proprio da quest’ultima quando inizia l’approccio con il medium, così come accade anche con Death Note.

Kaneki Ken è il protagonista della storia e come accennato si muove in un mondo inquieto, violento, che a quanto pare si pone come uno dei più popolari di sempre.

8. Naruto – I 10 anime più popolari di sempre secondo MyAnimeList

Su Naruto non si hanno mai dubbi, e a quanto pare supera di gran lungo il suo papà, Dragon Ball, al momento non presente nemmeno nella top 50 della lista appena citata. Sicuramente “Boruto” ha fatto la sua parte, visto tutto il giovane pubblico che ha accolto di recente che senza dubbio ha recuperato l’opera originale.

Anch’essa è una serie “start up” dove nonostante sia lunga più di 700 episodi riesce a incuriosire il pubblico poco avvezzo al medium anime, che si sta preparando a entrare in un mondo appassionante, profondo e complesso.

7. Demon Slayer

A differenza di Naruto che ha più anni sul groppone, Demon Slayer è la serie del momento, attualmente impegnata con la terza stagione anime appena confermata con un finale dalla durata di 1 ora. Uno dei più grandi successi di sempre di certo non poteva mancare in questa classifica, anche se non entra in top 5.

6. My Hero Academia

Qui abbiamo lo stesso discorso, visto che My Hero Academia è anch’essa una delle serie del momento. Nonostante sia in serializzazione da alcuni anni solamente da qualche tempo è esplosa, diventando di “dominio pubblico” e conosciuta quindi anche dal pubblico occasionale intorno al medium; per questo si piazza circa a metà classifica, curiosi di vedere come si comporta una volta conclusa e archiviata.

5. Sword Art Online

L’anime in questione ha dato un “boost” incredibile al sottogenere Isekai, creando una sfilza di cloni davvero incredibile. Al momento è ancora in voga e senza dubbio si pone come una delle più note di sempre all’interno del medium anime.

4. One Punch Man – I 10 anime più popolari di sempre secondo MyAnimeList

L’atipicità della storia è stata sicuramente il fulcro determinante per quanto riguarda la crescita della sua popolarità, che fa della parodia uno dei suoi punti di forza, grazie al protagonista Saitama che rompe tutti i canoni dello shonen moderno, ancora troppo “fossilizzato” sulle vecchie formule e impostazioni.

3. FMA Brotherhood

Qui ci avviciniamo a una top 3 inattaccabile, visto che parliamo di anime ormai cult da molto tempo. Il primo è “Brotherhood” appunto, trasposizione fedele del manga di Arakawa, a oggi uno dei battle shonen più belli e apprezzati di sempre.

2. Death Note

Come accennato nel paragrafo dedicato a Tokyo Ghoul ovviamente anche Death Note a distanza di anni è ancora l’anime più popolare di sempre, grazie alle sue caratteristiche singolari che a oggi lo rende ancora moderno, riuscendo a catturare il grande pubblico e tutti i nuovi temerari che vogliono approcciarsi al medium.

1. Attack on Titan – I 10 anime più popolari di sempre secondo MyAnimeList

Senza dubbio con l’avvento dell’ultima parte l’anime di Attack on Titan è il più popolare del momento, vista anche la sua capacità di trascinare anche il grande pubblico al’interno del marcio mondo di Hajime Isayama fin dalla prima brutale puntata che da il via al tutto.

Fonte MAL – CBR