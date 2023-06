Demon Slayer: data di uscita e durata dell’ultimo episodio della terza stagione

Demon Slayer è una delle serie shonen più amate e seguite di sempre e quest’anno è tornata sul piccolo schermo con la terza stagione intitolata Il Villaggio dei Forgiatori di Katana. Con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita e la durata dell’ultimo episodio della nuova stagione anime sviluppata dallo studio di animazione Ufotable.

Il decimo episodio dell’anime di Demon Slayer ha confermato che l’arco si concluderà nel prossimo episodio, previsto il 18 giugno e avrà una durata di 70 minuti. Dunque l’ultimo episodio de Il Villaggio dei Forgiatori di Katana durerà più di un’ora.

L’anime ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo quest’anno, il 9 aprile, presentandosi come uno speciale di un’ora. Quindi fondamentalmente si concluderà come ha iniziato. A differenza del film precedente prodotto appositamente per l’uscita nelle sale, Il Villaggio dei Forgiatori di Katana funge da compilation per la serie televisiva. Tuttavia presentava alcune scene degli ultimi due episodi della seconda stagione e del primo episodio della terza stagione.

Le proiezioni cinematografiche dell’anime sono iniziate il 3 febbraio in 418 sale in Giappone. Queste includevano gli episodi 10 e 11 di Demon Slayer: il Quartiere dei Piaceri, seguiti dal primo episodio della nuova stagione. Le proiezioni sono arrivate nelle sale di oltre 95 paesi. Haruo Sotozaki si è occupato della regia per Ufotable, mentre il character designer e capo dell’animazione è Akira Matsushima.

Questa nuova stagione ha introdotto principalmente le nuove minacce che hanno impegnato Tanjiro e soprattutto due nuovi Pilastri. Stiamo parlando del Pilastro della Nebbia e dell’Amore, scesi in campo dando dimostrazione del loro potere. Uno dei momenti più importanti è legato a Muichiro e al suo passato così sconvolgente da averlo dimenticato. Durante lo scontro contro la Luna Crescente Gyokko, ha ricordato di aver perso suo fratello in modo brutale. Questa fase dello scontro ne ha determinate le sorti, portandolo a sconfiggere l’avversario.

Il manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, si è concluso nel 2020 e ha riscosso un successo incredibile, amplificato con l’adattamento anime. Nel 2019 Star Comics aveva annunciato l’acquisizione dei diritti per la pubblicazione italiana del manga, che ha avuto inizio a partire dall’aprile dello stesso anno. La pubblicazione si è poi conclusa il 12 aprile 2023.

Fonte – Anime News Network