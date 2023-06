One Piece: la principessa Bibi potrebbe diventare ufficialmente un membro della ciurma di Rufy?

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e Eiichiro Oda sta rivelando, capitolo dopo capitolo, diversi aggiornamenti importanti ed entusiasmanti. Il manga shonen è in corso da oltre 20 anni e quindi è anche ora che il mangaka faccia emergere quanto tenuto nascosto per tutti questi anni. Uno degli aggiornamenti recenti più importanti riguardano la principessa Nefertari Bibi, figlia di Re Cobra di Alabasta. In base a quello accaduto nel capitolo 1085 è possibile pensare e sperare che la Principessa possa finalmente diventare un membro ufficiale della ciurma di Cappello di Paglia? Chiaramente si tratta di una teoria, ma ci sono molte probabilità che per lo meno torni a viaggiare con loro.

Tutti i fan di One Piece ricorderanno la Saga di Alabasta, prima della quale vede Rufy e i suoi compagni incontrare Bibi, con l’obiettivo di cacciare Crocodile dal Regno. Così la principessa comincia a viaggiare con i pirati. Questo, però, è anche uno degli iniziali addii più importanti.

L’ultimo membro della ciurma ad essersi unito è Jinbe, e durante l’arco di Wano Yamato era intenzionata a fare lo stesso. Generalmente, è Rufy ad invitare un pirata ad unirsi alla sua ciurma e l’invitato non accetta mai subito. Il capitolo 1085 di One Piece ha rivelato qualcosa di importante riguardo la figlia di Cobra. Bibi infatti è in qualche modo legata proprio a Rufy e da quello che è emerso ora è un personaggio più rilevante.

Il capitolo più recente di One Piece rivela cosa è realmente accaduto a Re Cobra durante il Reverie. Inoltre si scopre che la famiglia Nefertari è in realtà una casata che ha ereditato la Volontà della D. dalla regina Lily 800 anni fa. Il nome di quest’ultima infatti era Nefertary D. Lily e questo aggiornamento avvicina moltissimo Bibi a Rufy. Il falshback di Sabo su Cobra e sul Reverie, si conclude con il Re che chiede a Sabo di portare proprio questo messaggio a Rufy.

Per quanto riguarda Bibi, è riuscita a scappare dal CP0, ma prima o poi incontrerà di nuovo Rufy. Quando ciò accadrà potrebbe davvero decidere di unirsi alla ciurma, sia in quanto precedente membro temporaneo, sia in quanto presenta un legame con Rufy. Soprattutto non ci sarà più Re Cobra e probabilmente Alabasta sarà controllata del Governo Mondiale.

Fonte – Comicbook