Quali sono gli anime più attesi del 2023? Ormai ci troviamo esattamente a metà 2023 con l’imminente arrivo dell’estate. Questo vuol dire che per molti il relax è alle porte, con la conclusione degli anni scolastici e le belle giornate. Ad rendere questo periodo dell’anno ancora più bello e piacevole sono i nuovi adattamenti animati che debutteranno proprio quest’estate e che tutti i fan aspettano da tempo. Infatti con il presente articolo vogliamo proprio rispondere alla domanda posta inizialmente.

L’aggiornamento arriva direttamente da My Anime List, uno dei siti di tracciamento anime sul Web più efficienti. Molti utenti hanno potuto dire la loro, dando la possibilità di classificare le serie anime più attese dell’estate 2023. Tra le varie risposte possiamo dire che l’adattamento animato più atteso di tutti è quello di Jujutsu Kaisen, spazzando via la concorrenza. Ma ci sono anche alcune serie che difficilmente si potevano aspettare.

Secondo il sondaggio, Jujutsu Kaisen ha ottenuto più di 280.000 voti per la sua seconda stagione prodotta da Studio MAPPA. Per quanto riguarda il secondo posto abbiamo Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, con 185.000 voti, pronto a tornare sul piccolo schermo con la seconda stagione. Al terzo posto spunta La vendetta di Masamune con 84.000, precedendo di poco la seconda parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni con 82.000 voti. A concludere i primi sei anime più attesi ci pensa Rent a Girlfriend e Horimiya: Piece.

A seguire riportiamo un elenco riassuntivo:

Jujutsu Kaisen Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation La Vendetta di Masamune Bleach: La Guerra dei Mille Anni Rent a Girlfriend Horiyama: Piece

Come puoi vedere, tutte le serie anime votate sono molto famose. Non sorprende il primo posto, e quindi la preferenza, di Jujutsu Kaisen tra gli appassionati, ma è interessante vedere la sorprendente popolarità di Mushoku Tensei. Molti si aspettavano che Bleach si classificasse più in alto in questo sondaggio, ma non si deve sottovalutare nessun titolo.

Manca sempre meno all’inizio della stagione estiva delle serie anime, che inizierà all’inizio di luglio. Quindi manca meno di un mese. Ricordiamo che la nuova stagione di Jujtusu Kaisen sarà divisa in due parti e inizierà il 6 luglio.

Fonte – Comicbook