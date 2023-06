One Piece si è ormai avviato verso la sua saga finale e come ogni inizio della fine che si rispetti l’autore sta iniziando a disseminare e costruire le basi per donare al pubblico più risposte possibili, senza tralasciare nulla; anche se conoscendo Oda potrebbe lasciare qualcosa in sospeso a libera interpretazione del pubblico.

Nell’ultimo capitolo, il 1085, Oda ha iniziato a disseminare alcuni dettagli sulla volontà della “D” uno dei misteri e segreti più grandi all’interno della Grand Line. Nel capitolo apprendiamo che questo significato è qualcosa di molto antico, addirittura risalente ancora prima del Secolo Vuoto.

Il Re Cobra di Alabasta viene a conoscenza di questo dettaglio dopo la discussione con il Grande Im, durante il Reverie. Oltre questo scopriamo anche che la “D” è stata affidata ai rivoluzionari, quindi a coloro che secoli fa si sono opposti al Governo Mondiale:

“La D è stata affibbiata a coloro che si sono opposti a noi secoli fa. La maggior parte di loro non conoscono il vero significato di questa iniziale, e quindi per questo girano per la Grand Line come degli involucri vuoti, senza sapere, senza conoscere”.

One Piece 1085: nuovi tasselli si aggiungono a un misterioso puzzle (SPOILER)

Tale motivo ha condotto Im, I Draghi Celesti e i Cinque Anziani a osservare tutti quelli aventi l’iniziale “D” all’interno del nome, dato il valore e il potere di questi ultimi di cambiare il mondo, così come leggiamo su Comic Book.

Oltre Ace e Luffy Re Cobra conferma che anche Lili ha la “D” nel nome, parlando anche del suo abbandono al trono per garantire la diffusione dei i poneglyph al mondo. Nel nuovo capitolo vediamo anche il compito di Sabo di diffondere il messaggio del Re al mondo.

Quindi insieme a Luffy e Ace anche Sabo ha la sua importanza e da come potete immaginare anche quest’ultimo ha il compito e la forza di cambiare il mondo.

Fonte Comic Book