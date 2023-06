Eiichiro Oda con il suo One Piece ha di certo segnato la storia dei manga e degli anime, e anche per questo ha creato un’eredità davvero incredibile. Recentemente Oda ha assunto il ruolo di giudice per il 105° Tezuka Manga Awards e proprio in quell’occasione ha deciso di dispensare consigli alle prossime generazioni di mangaka.

Di sicuro le sue parole sono molto importanti, specie se andiamo a considerare la sua influenza all’interno di vari medium, recentemente segnati anche da un videogioco e una serie in live action prodotto insieme a Netflix.

Ma andiamo ad analizzare il pensiero di Oda verso le nuove generazioni, riportandovi le sue parole al riguardo: “Sono contentissimo che le nuove generazioni di artisti all’interno del panorama manga siano così promettenti, questo mi dona davvero molta fiducia.

Io penso che al momento esistano tante serie molto interessanti e noto nella realizzazione un vero obiettivo: gli autori sanno cosa vogliono raccontare, il loro pensiero è molto lucido. D’altro canto consiglio caldamente di creare delle tavole facilmente comprensibili e di spiegare meglio determinate dinamiche, così da non confondere il fruitore.

Desidero che gli artisti facciano del loro meglio senza cadere in determinate scelte che potrebbero bloccargli la loro idea iniziale, confondendola irreversibilmente. Tutto ciò che occorre è equilibrio”. Così come leggiamo su Comic Book.

One Piece: i consigli di Oda alla prossima generazione di mangaka

In poche parole l’artista ha consigliato alle nuove generazioni di creare un proprio stile di disegno riconoscibile, in modo tale da non confondersi con la massa. In più ha parlato della storia e della sua importanza, visto che quest’ultima spesso si perde per dare spazio alle solite cose tipiche dei battle shonen.

Voi cosa ne pensate del pensiero di Eiichiro Oda? Oltre alla serializzazione della saga finale di One Piece il mangaka è alle prese con la serie live action Netflix prevista per il 2023.

Fonte Comic Book