JoJo: una delle scene più iconiche del manga senza un’adattamento

Le bizzarre avventure di JoJo è tra le serie manga più amate e iconiche di sempre. Araki sta lavorando attualmente alla nona parte del manga e sei di queste hanno ricevuto un adattamento anime. Sebbene lo studio di animazione giapponese David Production abbia offerto sempre prodotti importanti ai fan, rimanendo fedele al manga per oltre un decennio, pare che non tutte le scene del manga siano arrivate sul piccolo schermo. I fan più attenti di JoJo hanno recentemente condiviso alcuni dei momenti più iconici che non hanno mai debuttato in nessuna serie anime.

Il primo adattamento anime di David Productions del franchise Le bizzarre avventure di JoJo è iniziato nel 2012 con Phantom Blood. Infatti è questa la saga che ha dato il via a tutto. Abbastanza sorprendentemente, questo adattamento anime non è il primo ad aver introdotto ai fan i Joestars e i vari Stand. Infatti il primo adattamento anime ufficiale ha debuttato nel 1993 e porta la firma dello Studio A.P.P.P. Questo si è concentrato sulla storia di Stardust Crusaders invece di Phantom Blood. Il primo arco ha anche ricevuto un film d’animazione uscito nelle sale giapponesi nel 2007, anche se non è mai stato distribuito in home video.

I fan de Le Bizzarre Avventure di JoJo si sono lamentati di molte scene iconiche che non hanno mai ricevuto un adattamento anime vero e proprio. Queste scene di cui vogliamo parlare rientrano in molte serie come Phantom Blood, Diamond Is Unbreakable, Golden Wind, Stone Ocean e Stardust Crusaders. Forse la rivelazione più sconvolgente è che uno dei “momenti più degni di caricatura” del franchise deve ancora essere completamente animato. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Saitamagoated. Seguendo questo link è possibile darà un’occhiata al contenuto.

Dopo la conclusione della storia di Jolyne Cujoh in Stone Ocean, David Production non ha ancora confermato una nuova stagione anime di JoJo. Dal momento che lo studio di animazione ha rispettato l’ordine cronologico delle parti della serie, è probabile che il prossimo adattamento anime sarà quello di Steel Ball Run, la settima serie del manga di Hirohiko Araki, pubblicata su Ultra Jump dal 2004 al 2011.

