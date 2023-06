Hirohiko Araki offrirà ai fan l’illustrazione originale di Rohan al Louvre

Hirohiko Araki è uno dei mangaka più instancabili di sempre, al lavoro con Le Bizzarre Avventure di JoJo da tantissimi anni ormai. Al momento l’ultimo adattamento anime di JoJo che si è concentrato sulle vicende di una Joestar è Stone Ocean.

Ma fortunatamente, il franchise di Hirohiko Araki è pronto a conquistare tutti i fan attraverso nuovi progetti imperdibili. Stiamo parlando del lungometraggio live-action intitolato Rohan al Louvre. Questo arriverà nei cinema in Giappone all’inizio di questo mese. E per tale occasione, oggi riportiamo che tutti i fan avranno l’opportunità di ottenere una nuova illustrazione del mangaka di JoJo di con l’acquisto del biglietto.

Rohan al Louvre debutta per la prima volta in versione manga nel 2011, concentrandosi sul personaggio preferito di Hirohiko Araki. Parliamo del mangaka Kishibe Rohan, che fa un viaggio in Francia per cercare nuove ispirazioni. A differenza di altri capitoli di JoJo in generale, che contrappongono prevalentemente i Joestars a nefasti Stand Users, nelle storie di Kishibe Rohan, questo si ritrova ad affrontare strane minacce soprannaturali. Ed quello che accade nel film live-action.

Le illustrazioni originali saranno distribuite a coloro che si recheranno al cinema in Giappone dal 2 al 9 giugno. Di recente ne riportiamo un modello in anteprima:

Hirohiko Araki dimostra ancora una un volta che questo personaggio si può considerare come il suo personaggio secondario preferito nella serie de Le bizzarre avventure di JoJo. Questa considerazione si basa anche sui recenti sviluppi di The JOJOLands, la nona parte della serie.

A tal proposito, di recente Araki ha introdotto due nuovi Joestar e si chiamano Jodio e Dragona. Questi due protagonisti di The JOJOLands sono incaricati di rubare un diamante inestimabile nel tentativo di assicurarsi che la loro madre sia finanziariamente sicura. Durante lo sviluppo di questo loro piano, si scopre che proprio Rohan è il proprietario di questo diamante. E inevitabilmente la conseguenza non può che essere un conflitto.

Al momento la storia secondaria di Rohan potrebbe non vedere un ritorno con dei nuovi capitoli per via della nona parte che sta impegnando Araki.

Fonte – Comicbook