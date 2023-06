One Piece 1085 sarà un capitolo eclatante, secondo alcuni leaker

One Piece 1085 sarà un capitolo davvero eclatante secondo gli ultimi leak, così come stiamo leggendo sui vari social nel corso degli ultimi giorni.

Se in questi ultimi capitoli abbiamo avuto modo di vedere lo svolgersi di alcuni importanti eventi all’interno del Reverie, insieme alla comparsa di Im, nel 1085 avremo modo di analizzare alcuni eventi incredibili che si svolgeranno nel presente, senza dimenticare la costante e inquietante presenza del passato.

Se avete letto gli ultimi spoiler potete immaginare il tutto, mentre se non li avete letti ovviamente non andremo ad approfondirli in questa sede, rispettando la scelta degli altri lettori che non vogliono anticipazioni.

Tramite il profilo Twitter @OP_SPOILERS2023 leggiamo: “Da Scotchinformer: “Allacciate le cinture di sicurezza, preferibilmente in maniera davvero sicura.” ︎L’ultima volta che Scotchinformer ha detto questo è stato nel capitolo 1079 di One Piece dove al centro vedeva lo scontro tra Kidd e Shanks.

Per quanto riguarda il capitolo 1080-1084, ha detto: “Allacciate leggermente le cinture di sicurezza”. Aspettatevi che il capitolo 1085 sia un hype/grande capitolo”.

One Piece 1085 sarà un capitolo eclatante, secondo alcuni leaker

Come anticipato dal profilo Twitter Scotchinformer ha sbagliato difficilmente in questo ultimo periodo, vista la natura dei capitoli descritta proprio come si deve dal noto leaker. Quindi il 1085 quasi sicuramente sarà una bomba e a detta di altri andremo a scoprire addirittura il significato della “D” o meglio inizieremo a capire di più.

Il capitolo sarà disponibile domenica su MangaPlus, quindi il 4 giugno e come accennato potete leggerlo sull’ormai nota app di lettura gratuita targata Shuieisha, in modo tale da avere l’opportunità di leggere in maniera anche legale uno dei vostri manga preferiti.

Detto questo, come accennato i leaker del settore non ne stanno sbagliando una negli ultimi tempi, quindi veramente sarà la volta buona che il pubblico inizi a comprendere il vero significato della “D”? Diteci la vostra in merito.

Fonte Twitter