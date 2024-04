Baki Hanma: annunciato il sequel dell’anime!

Baki tornerà ufficialmente con una nuova serie anime che seguirà gli eventi di Baki Hanma, è stiamo parlando di Baki-Dou. La serie anime di Baki Hanma si è conclusa con il grande scontro tra il protagonista e suo padre. Questo sembrava il momento più idoneo per porre fine al franchise spokon, dato che apparentemente poneva fine al principale obiettivo del protagonista che era quello di diventare il più forte possibile per vendicarsi di suo padre. Ma come ormai i fan sanno bene, la storia del manga non è finita qui. Infatti questa è continuata con diversi sequel che con nuovi capitoli tutt’ora in fase di pubblicazione.

Baki-Dou è la quarta serie manga ufficiale scritta e disegnata dal mangaka Keisuke Itagaki, che ha debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Champion di Akita Shoten nel 2014. Circa dieci anni dopo è stato annunciato che questa serie sequel avrebbe debuttato sul piccolo schermo con una serie anime. Al momento non ci sono ancora informazioni circa una data o una finestra di uscita per la nuova produzione dell’anime in questione. Ma sappiamo che sarà sviluppato dallo studio di animazione giapponese TMS Entertainment. L’annuncio dell’anime di Baki-Dou arriva con un nuovo trailer riportato in cima al presente articolo.

Il Sequel ufficiale di Baki Hanma si svolge dopo la vittoria del protagonista contro suo padre Yujiro. Con l’ex combattente più forte ora sconfitto, il resto dei combattenti ha iniziato ad annoiarsi per il fatto che nessun altro combattimento potrebbe potenzialmente raggiungere le stesse vette della vicenda tra padre e figlio. Questo finché una serie di esperimenti non ha clonato un leggendario samurai del XVII secolo, Musashi Miyamoto. E questo leggendario combattente inizia a mettere alla prova la propria forza contro il resto dei combattenti, scatenando una nuova serie di battaglie.

A parte la conferma che coinvolgerà TMS Entertainment, il nuovo anime Baki-Dou deve ancora annunciare la sua potenziale data di uscita. Lo stesso vale per lo staff di produzione e il cast di doppiaggio. Questa non sarà l’unica nuova uscita di Baki attualmente in lavorazione, infatti recentemente abbiamo riportato che il progetto Baki Hanma VS Kengan Ashura, uno speciale anime crossover tra due importanti franchise, sarà presentato il 6 giugno su Netflix.

