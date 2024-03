Baki Hanma vs Kengan Ashura: data di uscita ufficiale del crossover anime

Netflix ha annunciato un crossover anime di Baki Hanma e Kengan Ashura con un nuovo trailer in occasione dell’evento annuale dell’Anime Japan 2024. E questo ha rivelato non solo alcune anticipazioni di quello che i fan potranno vedere, ma anche la data di uscita ufficiale. Infatti si scopre che Baki Hanma vs Kengan Ashura debutterà su Netflix il 6 giugno di quest’anno. I fan più accaniti saranno anche felici di sapere che sia Nobunaga Shimazaki, il doppiatore di Baki Hanma che Tatsuhisa Suzuki, che da’ la sua voce a Ōma Tokita, torneranno per questo evento.

Questi due capolavori manga che si concentrano sulle arti marziali finalmente si incroceranno. Si tratta di un’incredibile e imperdibile collaborazione tra le serie anime Baki Hanma e Kengan Ashura, entrambe disponibili in streaming solo su Netflix. Il servizio di streaming annuncia che questo crossover può accadere solo su Netflix e scuoterà sicuramente il mondo dei fan.

Il primo adattamento anime del manga Kengan Ashura di Yabako Sandrovich ha debuttato in anteprima su Netflix in tutto il mondo a luglio 2019. La seconda parte dell’anime, composta dagli episodi che vanno dal 13 al 24, ha sempre debuttato su Netflix a ottobre dello stesso anno. Per quanto riguarda la seconda stagione, la prima parte è stata rilasciata su Netflix il 21 settembre, mentre la seconda parte ad agosto.

Per quanto riguarda invece Kengan Ashura, il manga disegnato da Daromeon e scritto da Sandrovich, ha debuttato sull’app Manga ONE nel 2012 e si è concluso ad agosto 2018. Ma un nuovo arco narrativo è stato lanciato sempre nella stessa app a gennaio 2019. La prima parte della prima stagione dell’adattamento anime è stata trasmessa su Netflix nel 2019. Era composta da dodici episodi, mentre la seconda parte sempre di dodici episodi, ha debuttato il 31 ottobre dello stesso anno.

Gli eventi ruotano attorno a Ōma Tokita, un combattente dal passato misterioso, il cui destino si incrocia casualmente con quello di Kazuo Yamashita. Quest’ultimo è un uomo di mezza età sempre spaventato e remissivo. Lavora per l’imprenditore Nogi, uno scaltro quanto senza scrupoli uomo d’affari. Kengan Ashura descrive alcune zone del Giappone dove esistono arene per combattenti, dove imprenditori e ricchi commercianti li ingaggiano per farli combattere in lotte a mani nude in cui chi vince può dominare il mercato.

