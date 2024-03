Dragon Ball Super ha concluso l’epico scontro tra Goku e Gohan nell’arc Super Hero del manga, ma ha lasciato i fan con il fiato sospeso senza rivelare un vincitore definitivo! Questo ultimo capitolo ha visto i due protagonisti affrontarsi in un duello spettacolare, con Gohan che mostra una volta di più la sua formidabile forma Beast, sbloccata durante lo scontro con Cell Max.

Goku, desideroso di testare il potenziale del figlio, lo sfida in un allenamento senza limiti sul pianeta di Beerus. Lo scontro epico tra il formidabile Ultra Istinto di Goku e il feroce Gohan Beast Mode ha fatto fremere i fan di anticipazione. Ma il capitolo ha gettato le basi per un confronto epico, senza però fornire una conclusione soddisfacente.

Dragon Ball Super 103: i giochi sono fatti?

Il Capitolo 103 di Dragon Ball Super ha visto Goku interrompere lo scontro con Gohan, poiché è stato ispirato a concedere a Broly la possibilità di sfidare il giovane Saiyan. Nonostante Gohan sembri ottenere una vittoria morale, colpendo con successo Goku in Ultra Istinto, Goku rivela che non stava davvero cercando di sconfiggere il figlio. Era piuttosto determinato a valutare il potenziale di Gohan, lasciando intatta la sua sete di combattimento e la sua curiosità verso il futuro sviluppo delle sue capacità: forse un poco scontata come cosa ma forse è anche normale che un genitore si comporti in questo modo.

Questo enigmatico epilogo ha sollevato interrogativi sulla dinamica del rapporto tra Goku e Gohan, lasciando i fan desiderosi di ulteriori sviluppi. L’idea che Gohan possa aver superato Goku è stata solo accennata, mentre il Maestro delle Arti Marziali sembra ancora tenere le redini del potere. Ma il futuro di Gohan rimane incerto, con la speranza che questa esperienza lo prepari per trionfare in battaglie future.

Fonte Comic Book