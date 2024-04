Kinnikuman: il nuovo trailer svela le novità dell’arco dell'”Origine Perfetta”

Kinnikuman farà il suo grande ritorno verso la fine dell’anno con un nuovissimo anime. E adesso tutti i fan potranno dare un’occhiara interessante alle novità del nuovo arco narrativo attraverso un nuovo trailer. Questo, visibile in cima all’articolo, presenta prima di tutto i nuovi personaggi che i fan avranno modo di vedere sul piccolo schermo. Con l’adattamento anime originale di Kinnikuman, che celebra quest’anno il suo 40° anniversario, il franchise nato dalla collaborazione vincente del duo mangaka noto come Yudetamago, farà un attesissimo ritorno nel 2024. Il manga ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1979 ed è tutt’ora in corso.

L’arco dell'”origine perfetta” di Kinnikuman riprenderà da dove tutto era stato interrotto, adattando le vicende della serie manga sequel con lo stesso nome. I fan si ritroveranno coinvolti in mezzo di incontri e diversi alleati e nemici, che subiranno importanti trasformazioni per il revival dell’era attuale. Per presentare le novità legate ai nuovi di personaggi e ai rispettivi doppiatori, Kinnikuman è tornato con un nuovo trailer sul Perfect Origin Arc.

Di seguito riportiamo attraverso un elenco tutti i personaggi svelati nel trailer e i doppiatori:

Mamoru Miyano doppierà Kinnikuman

Akira Kamiya darà la sua voce a Mayumi Kinniku

Sumire Uesaka nei panni di Meat

Daisuke Ono Daisuke nei panni di Terryman

Katsuyuki Konishi doppierà Robin Mask

Yuki Kaji darà la sua voce a Warsman

Tomokazu Seki nel ruolo di Ramenman

Jun Kasama doppierà Brocken Jr.

Kensho Ono nel ruolo di Geronimo

Toshio Furukawa doppierà il Presidente

I nuovi villain e propri doppiatori presentati nel trailer sono invece:

Buffaloman che sarà doppiato da Hiroki Yasumoto

che sarà doppiato da Hiroki Yasumoto Black Hole che sarà interpretato da Toshiya Miyata

che sarà interpretato da Toshiya Miyata Stecasee-King avrà la voce di Tetsuya Kakihara

avrà la voce di Tetsuya Kakihara Hiroyuki Yoshino nei panni di Springman

Kisho Taniyama darà la sua voce a Mr. Khamen

Yasuhiro Mamiya nei panni di Atlantide

Mitsuaki Kanuka nei panni di The Mountain

Kinnikuman Perfect Origin Arc debutterà in anteprima in Giappone a luglio di quest’anno e farà parte del programma estivo del 2024. Ma al momento non ci sono informazioni sulle date di rilascio internazionali. Akira Sato dirigerà il nuovo anime per Production I.G. con Makoto Fukami che si occuperà delle sceneggiature della serie, Hirotaka Marufuji disegnerà i personaggi e Yasuharu Takanashi comporrà la musica.

