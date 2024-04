Dragon Ball Super: Toyotaro parla della pausa del manga

Tutti i fan di Dragon Ball presenti in ogni parte del mondo sono ancora increduli per la tragica scomparsa di Akira Toriyama. Infatti in seguito a questa notizia, non sorprende che il manga Dragon Ball Super abbia annunciato una pausa a tempo indeterminato, con molti fan che si chiedevano se la serie sarebbe andata comunque avanti ora che Toriyama non c’è più.

In una nuova dichiarazione ufficiale del mangaka, Toyotaro, quest’ultimo ha parlato della pausa e ha ancora una volta omaggiato il mangaka che ha dato vita a Goku e ai Guerrieri Z.

Sebbene il futuro sia incerto per il manga di Dragon Ball Super, una nuova serie anime arriverà entro la fine dell’anno. Per questo progetto infatti, Akira Toriyama ha contribuito tantissimo, presentando una storia che vede Goku e tutti gli altri personaggione tornare bambini a causa di un piano nefasto utilizzando le Sfere del Drago. La nuova serie non ha ancora rivelato una data di uscita, anche se è confermato che arriverà durante la stagione autunnale. A parte la decisione di trasformare i guerrieri Z in bambini, un altro aspetto sorprendente della prossima serie è quando si svolgerà. La sequenza temporale segue la morte di Kid Bu e precede l’inizio di Dragon Ball Super e End of Z.

Toyotaro conferma ovviamente che la pausa è dovuta alla scomparsa di Akira Toriyama. Infatti ha poi confermato la modifica finale apportata da Toriyama durante la creazione del capitolo 103. Stiamo parlando del saluto finale di tutti i personaggi presenti nell’ultimo capitolo del manga Super, con Piccolo che prima di volare insieme a Goku, Vegeta e Gohan si volta verso i lettori e li saluta.

Toyotaro ha quindi colto l’occasione per ringraziare Toriyama ancora una volta e pregare che la sua anima trovi pace: “Signor Toriyama. Grazie mille per il tuo duro lavoro. Sono passati 9 anni da quando abbiamo lavorato insieme. È stato un momento miracoloso. Grazie mille. Prego umilmente che la tua anima riposi in pace“.

Tutti i fan sperano di poter tornare a leggere Super il prima possibile. Chiaramente non ci sono dubbi sul fatto che Toyotaro avesse piani per gli sviluppatori del manga, ma non si poteva continuare a lavorare dopo la scomparsa di Akira Toriyama.

Fonte – Comicbook