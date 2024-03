Dragon Ball Super: annunciata la pausa del manga

Tutti gli occhi dei fan sono puntati su Dragon Ball e la motivazione è piuttosto intuibile. Infatti il mese di marzo di quest’anno sarà per sempre ricordato in modo molto nostalgico e doloroso in seguito all’inaspettata scomparsa di Akira Toriyama. La sua morte infatti ha scosso il mondo e ha provocato una serie infinita di messaggi e tributi da parte di chiunque. Questo mese, il capitolo 103 di Dragon Ball Super segnerà la prima uscita del manga dopo la morte del mangaka. E secondo un nuovo aggiornamento, il manga andrà incontro ad una pausa una volta che il capitolo sarà pubblicato.

L’informazione proviene da Shueisha, in seguito al sommario dell’editore di V-Jump. A quanto pare, Dragon Ball Super si prenderà una pausa di almeno un mese. Attualmente sappiamo che Dragon Ball Super sarà assente da V-Jump ad aprile. Potrebbe tornare a maggio, ma al momento non ci sono altre notizie sul ritorno dalla pausa dopo aprile.

Naturalmente, l’annuncio della pausa è stato accolto con il sostegno dei fan. In effetti, molti lettori di Dragon Ball si aspettavano che il manga si prendesse una pausa già da questo mese in seguito alla morte di Toriyama. Toyotaro ha lavorato sopportando il dolore per la morte del suo mentore e ha pubblicato il capitolo 103 come previsto. Ma con il futuro di Dragon Ball in gioco, il manga si prenderà una meritata pausa il prossimo mese.

Per quanto riguarda il futuro del franchise, questo non è chiaro. Nelle interviste precedenti alla morte di Toriyama, Toyotaro ha suggerito che sarebbero arrivati ​​più contenuti per il manga Dragon Ball Super. Sappiamo che il franchise rilascerà un nuovo anime canonico questo autunno con Daima. Quindi, anche se Toriyama non è più tra noi, è chiaro che la sua eredità vivrà per decenni.

Al momento il manga disegnato da Toyotaro ha concluso definitivamente l’adattamento degli eventi principali visti nell’ultimo film, Super Hero. Infatti il manga presenta alcuni contenuti originali, come ad esempio Goku che si teletrasporta sulla terra per affrontare suo figlio Gohan per vedere da vicino la sua nuova trasformazione.

Fonte – Comicbook