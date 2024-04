Boruto: in che modo Himawari è collegata alla Volpe a Nove Code?

Boruto: Two Blue Vortex ha stravolto completamente la situazione per Boruto Uzumaki in relazione al Villaggio della Foglia. E il capitolo più recente della serie ha rivelato un colpo di scena che non riguarda Boruto, ma piuttosto sua sorella Himawari. Infatti si pensa che Kurama, la Volpe a Nove Code, sia finalmente pronto a tornare in scena grazie alla connessione inaspettata che ha con Himawari. Quindi è chiaro che bisogna dare una spiegazione a questo legame tra i due personaggi della serie.

Questo sviluppo decisamente interessante emerge nel capitolo 8 del manga disegnato da Ikemoto. Per iniziare, questo capitolo presenta due dei malvagi cloni dell’Albero Divino che sono alla ricerca di obiettivi specifici diretti a Konoha. Invece di provare qualsiasi sotterfugio, sia Jura che Hidari attraversano il cancello principale, cercando specificamente Naruto Uzumaki e Sarada Uchiha.

Hidari è attualmente un clone di Sasuke Uchiha, ma l’identità di Jura rimane un mistero. Alla ricerca dei loro obiettivi, Jura nota di poter percepire il chakra dei Cercoteri, ma trova qualcuno che non si aspettava.

Mentre Kawaki e Delta tentano di fermare gli Alberi Divini, il primo viene sconfitto in un colpo solo, dimostrando quanto siano forti i nuovi antagonisti del Villaggio della Foglia. Jura dice a Hidari che può percepire Naruto, o più specificamente, il potere dei “Biju”, ovvero i Cercoteri. Jura spiega che c’è un Jinchuriki, quindi un corpo umano che ospita un Biju.

Hidari e Jura incontrano così Himawari, scambiandola per Naruto e confermando così che la sorella di Boruto sembra essere in possesso dell’energia di un Biju tutta sua. Ricordiamo che a causa dello scontro contro Jigen, Kurama è uscito di scena in modo toccante dicendo addio a Naruto. Dopo la sua morte, la Volpe a Nove Code è stata assente dalla serie, ma ora è possibile che possa tornare in vita grazie attraverso Himawari in qualche modo. C’è anche la possibilità che un altro essere si trovi all’interno di Himawari, poiché i fan di Boruto non sanno ancora tutto quello che è successo durante i tre anni del salto temporale che hanno portato a Two Blue Vortex.

Fonte – Comicbook