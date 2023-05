One Piece, insieme al suo autore Eiichiro Oda ha posto nel corso degli anni delle condizioni dettate dal Governo Mondiali irremovibili dove fino a qualche capitolo fa sembravamo veramente inattaccabili fino a quando Im ha dato prova di essere forse, l’essere più forte e potente del mondo di One Piece, visto il rispetto verso di lui da parte dei Cinque Anziani.

Detto questo all’interno dell’articolo vogliamo discutere della forza dei Draghi Celesti, al momento uno dei pochi argomenti tangibili a proposito del Governo Mondiale, viste le tonnellate di sabbia che ancora stanno sommergendo le verità effettivo di questa incredibile epopea.

Gli Anziani a detta dello stesso autore dominano il mondo costruito dallo stesso Oda dove a ogni loro azione nessuno può opporsi. Questi ultimi hanno la valenza di fare ciò che vogliono e a ogni costo possono ottenere qualunque cosa desiderano senza intoppi o fastidio alcuno.

I Draghi Celesti hanno in pugno il Governo Mondiale e anche i Marine, e come accennato tutti devono obbedire a loro senza alcuna facoltà di obiezione. Tutto questo potere deriva dal loro valore storico ovviamente, vista anche la loro capacità di formare il Governo Mondiale così come tutti lo conoscono oggi.

Questi ultimi sono infatti i discendenti delle 20 famiglie reali che si unirono per combattere contro il Grande Regno più di 800 anni fa. Dopo aver compiuto un’impresa simile, hanno istituito il Governo Mondiale e sono saliti a Marijoa, così come leggiamo su CBR.

One Piece: i motivi dietro la potenza dei Draghi Celesti

La risposta è quindi semplice: la loro discendenza parla da se e come accennato permette loro di soddisfare qualsiasi capriccio e allo stesso tempo compiere azioni efferate. Come se non bastasse i Cinque Anziani sono considerati dei Nobili nel mondo di One Piece, quindi questo è sicuramente un “boost” aggiunto.

Nonostante questo abbiamo visto nell’ultimo capitolo la presenza di Im, a quanto pare il vero sovrano del mondo. Infatti anche i Draghi Celesti si sono rivolti a lui con rispetto, mostrando la valenza di questa enigmatica figura.

Fonte CBR