One Piece: Oda discusse con il suo editor per il sorriso di un personaggio

I personaggi di One Piece oltre a essere tantissimi, sono famosi tra i fan della serie per il design al limite dell’immaginazione. Se c’è un aspetto che caratterizza Eiichiro Oda è proprio la capacità di disegnare personaggi di un certo spessore, sia in termini di impatto nella storia che pericolosità, piuttosto bizzarri e difficili da prendere sul serio. Con il presente articolo vogliamo infatti riportare un aneddoto relativo a un personaggio e alla discussione che il design di questo aveva suscitato tra Eiichiro Oda e il suo editor Sugita.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Editor Sugita revealed in 2017 that he had discussed with Oda whether they should change Corazon's unique smile to just a normal one. Oda decided to keep the smile. The editor said, "This smile is impressive because it fits his awkward but lovable personality."🥰 pic.twitter.com/ymmaZvOTGm — sandman (@sandman_AP) May 23, 2023

Questo aneddoto risale al 2017. In questo anno l’editor di Oda, Sugita, aveva rivelato di aver discusso con il mangaka di One Piece sulla questione legata al sorriso di Corazon. Il sorriso di questo personaggio è piuttosto singolare e l’intenzione di Sugita era quello di passare a uno più “normale”. Ma, come si può intuire anche da soli, Oda non ha seguito il consiglio, lasciandolo inalterato. Alla fine l’editor stesso aveva detto che il sorriso di questo personaggio è impressionante perché si adatta alla sua personalità imbarazzante ma allo stesso tempo adorabile.

Corazon corrispondeva al nome in codice con il quale Donquijote Rosinante, nonché il fratello minore di Do Flamingo, si era infiltrato tra i pirati di Donquijote come alto ufficiale. Quindi Corazon era capitano di fregata della Marina. Il rapporto con suo fratello era molto agitato. Infatti Rosinante, aka Corazon, considerava suo fratello come un demonio. Per questa ragione aveva deciso di ostacolare i suoi piani cercando di scoraggiare i bambini ad entrare nell’equipaggio e diventando un marine per informarli delle azioni del fratello. Do Flamingo, era all’oscuro delle azioni del fratello, al quale voleva molto bene. Ma avrebbe ucciso chiunque avesse tentato di fargli del male.

One Piece si trova ora nel suo arco narrativo finale e siamo ben lontani da questa fase del manga. Ma è comunque importante parlarne, soprattutto per evidenziare quanto Oda sia quasi sempre riuscito a far prevalere le sue idee rispetto ai consigli degli editor.