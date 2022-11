One Piece sta attraversando il suo arco narrativo finale dopo tantissimi anni di serializzazione e sono altrettanto tanti i personaggi introdotti da Eiichiro Oda. In ogni saga di One Piece chiaramente Rufy svolge un ruolo fondamentale in quanto protagonista ma diversi personaggi secondari tendono a ricevere più spazio. Ad esempio si pensi all’arco di whole cake Island, durante il quale Sanji affronta il suo capitano che lo rivuole nella sua ciurma dopo i fatti legati a Vinsmoke Judge, il padre del cuoco.

Dopo le vicende di Wano la ciurma di cappello di paglia sta attraversando un nuovo viaggio e la loro nuova destinazione è l’isola di Egghead. In questo luogo si trova il laboratorio di Vegapunk, lo scienziato più intelligente del mondo. In questo arco narrativo il personaggio che meriterebbe maggiore spazio è proprio Franky. Infatti spesso viene messo in ombra ma questa potrebbe essere la sua occasione di mostrarsi di più, dato che parliamo di un cyborg che è stato capace di evolversi fisicamente seguendo i progetti creati da Vegapunk stesso.

In questa discussione l’obiettivo sarà spiegare perché Franky meriterebbe più spazio nell’arco finale?

One Piece – perché Franky meriterebbe più spazio nell’arco finale?

IL LEGAME CON VEGAPUNK

Nonostante i Cappelli di Paglia siano appena arrivati sull’isola di Egghead, sono già stati attaccati da un colossale squalo robotico che sembra aver causato gravi danni alla Thousand Sunny. Di conseguenza tutti i componenti della ciurma si ritrovano in pericolo ma ecco che interviene Vegapunk. Lo scienziato emerge davanti ai Cappelli di Paglia attraverso un gigantesco guerriero mecha, salvandoli.

Questo sembra un suggerimento perfetto per introdurre un confronto tra Vegapunk e Franky. Quest’ultimo, come ha fatto Vegapunk, ha dimostrato di servirsi spesso e volentieri di diverse invenzioni robotiche come carta vincente. Ma andando oltre queste sterili somiglianze tra essere ingegneri e lavorare con robot giganti, Franky ha letteralmente studiato e lavorato in uno dei laboratori di Vegapunk durante il salto temporale di due anni prima della riunione all’arcipelago Sabaody. Lui, più di chiunque altro, avrebbe familiarità con il lavoro di Vegapunk e sarebbe in grado di utilizzare la nuova tecnologia di Vegapunk a beneficio della propria ciurma.

Franky è riuscito a trasformarsi in un cyborg e Vegapunk riesce a fare lo stesso su altri. Infatti Jewelry Bonney ha confessato a Rufy, Chopper e Jinbe che lo scienziato ha trasformato in cyborg suo padre, Orso Bartholomew.

FRANKY POTREBBE DIVENTARE UN CYBORG SENZA PUNTI DEBOLI

Se l’arco di Egghead andrà più a fondo e spingerà ulteriormente i suoi confini tecnologici, allora Franky sarà l’unico pirata che può effettivamente fare uso di queste invenzioni. Questo, insieme alla sua conoscenza del lavoro precedente di Vegapunk, rende Egghead Island impostato per essere un arco molto incentrato su Franky. Il carpentiere è sicuramente l’uomo più tecnologico e abile nel campo di tutti gli altri componenti della ciurma e questo è dimostrato dal suo aspetto ma soprattutto dalle numerose armi di cui dispone.

Franky è un umano convertito in cyborg: il suo corpo possiede infatti numerosi oggetti artificiali. L’autore di queste modifiche è Franky stesso, che è riuscito a lavorare sulla parte anteriore del suo corpo, ma non su quella posteriore, che quindi è vulnerabile ed è il suo punto debole. Anche dopo i due anni del salto temporale, nonostante si sia evoluto, la schiena non è stata modificata e ne costituisce il suo punto debole. Non è da escludere che potrebbe entrare in contatto con lo scienziato e farsi trasformare completamente in cyborg, lavorando soprattutto sui punti in cui non è riuscito.

POTREBBE CONTRASTARE LA TECNOLOGIA DI VEGAPUNK

Al momento non è possibile capire se Vegapunk sia o meno una minaccia per i Cappelli di Paglia. Nonostante siano stati salvati dopo i danni subiti dalla Sunny, le intenzioni dello scienziato sono ancora ignote. Qualora dovesse rivelarsi una minaccia allora Franky potrebbe essere l’unico capace di contrastare la sua tecnologia e aiutare i suoi compagni. L’arsenale del carpentiere è vasto. Le prime modifiche che ha fatto sul suo corpo lo hanno reso egli stesso una delle sue creazioni. Di fatti per questa ragione si è tatuato sulle spalle la scritta BF-36, ad indicare che si tratta della trentaseiesima delle sue Battle Franky.

Durante i due anni che ha trascorso separato dai suoi compagni, Franky ha ricostruito il suo corpo drasticamente. Il fatto che Franky abbia trascorso due anni in uno dei vecchi laboratori di Vegapunk suggerisce che i miglioramenti siano notevoli. Oltre a questa grande fortuna, Franky ha avuto ben due anni di tempo per lavorare sul suo nuovo corpo. Per questo motivo ha deciso di ribattezzare se stesso BF-37.