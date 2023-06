One Piece: l’ultima creazione più distruttiva di Vegapunk

Uno degli aspetti più interessanti di One Piece è la presenza di tantissime armi in grado di portare i personaggi a mettere su organizzazioni criminali pur di poterci arrivare. Le Armi Ancestrali, ossia armi di distruzione di massa, capaci di annientare anche intere isole, hanno suscitato l’interesse di tantissimi pirati assetati di potere. Un vero fan ricorderà che Crocodile era interessato a Pluton, una grande corazzata costruita dai carpentieri di Water Seven per mantenere l’equilibrio dei poteri con le altre armi. Per arrivarci ha dato vita alla Baroque Works di cui era il presidente.

Pare però che One Piece abbia in serbo altre sorprese per tutti i fan, in quanto il capitolo 1086 ha rivelato quella che potrebbe essere l’ultima creazione più distruttiva di Vegapunk. Dopo la conclusione dell’arco di Wano, Oda si è concentrato su molti personaggi rimasti nell’ombra per oltre 20 anni. Lo scienziato era uno di questi e all’inizio del nuovo e ultimo arco di One Piece, i fan hanno scoperto per la prima volta l’identità di Vegapunk.

Si tratta del creatore dei Pacifista e dei Seraphim e di tantissime altre armi incredibili realizzare per il Governo Mondiale. Il capitolo 1086 ha rivelato il nome di una nuova arma, azionata dai Cinque Astri per volere di Im sul Regno di Lulusia. Dopo le vicende del Reverie, Sabo era riuscito a scappare. Era così arrivato nel Regno di Lulusia, da dove aveva subito cercato di mettersi in contatto con Dragon e Invankov per raccontare quanto davvero accaduto.

In quell’istante però, uno strano bagliore preceduto da nubi oscure, si era abbattuto sul Regno cancellandolo per sempre. L’arma in questione si chiama Mother Flame. E secondo Ivankov si tratta di una creazione di Vegapunk. Sabo descrive a Dragon che si tratta di una gigantesca ombra che aveva coperto il cielo su di lui e sugli abitanti del Regno. Subito dopo, è riuscito a contraddistinguere una sagoma nera come la pece che volava sopra le nuvole. Questa non poteva essere di certo un fenomeno naturale.

Così interviene Invakov dicendo che se questa è un’arma del Governo, non può che essere una creazione di Vegapunk. Dragon cerca di dissuaderlo da questa ipotesi, ma se si tratta di un’arma ancestrale e Im provenisse dai tempi antichi allora avrebbe senso.