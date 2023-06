One Piece: Oda non si spiega il perché Ace sia morto in modo brutale

One Piece è uno dei manga shonen più famosi in tutto il mondo e che vanta un fandom che alterna diverse generazioni. Da quando è stato serializzato nel 1997, Eiichiro Oda ha sempre lavorato con professionalità e costanza, producendo risultati così importanti da aver portato One Piece a siglare record incredibili in tutto il mondo.

Come in ogni manga, anche questo presenta diversi momenti iconici che resteranno indelebili in tutti i fan della serie. E con il presente articolo vogliamo parlare ancora della morte di Ace, in particolare della reazione di Oda dopo aver visto l’episodio anime a lui dedicato. Come tutti sanno, il fratello di Rufy e figlio del Re dei Pirati, Gol D. Roger muore nell’arco di Marineford. Era un condannato a morte, che però riesce a liberarsi dalle catene grazie e Rufy e al determinante intervento di Galdino, noto anche come Mr. 3.

Tuttavia la sua libertà dura molto poco, poiché si ritrova a combattere contro l’allora ammiraglio Aokiji. La superiorità dell’uomo della Marina spicca notevolmente per via dei poteri del suo Frutto del Diavolo. Infatti ha mangiato il frutto Magma Magma di tipo Rogia che gli dona la capacità di trasformare il corpo in magma e di produrne enormi quantità.

Questo potere è quindi superiore al fuoco, e anche per questo Ace finisce per soccombere. Ma il motivo principale della sua morte è aver fatto da scudo a Rufy, diventato l’obiettivo di Sakazuki. Con il presente articolo vogliamo parlare della reazione di Oda dopo aver visto l’episodio della morte di Ace.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Durante l’arco di Marineford, il mangaka aveva ricevuto tantissime lettere da parte dei fan, che gli chiedevano di salvare la vita di Ace in qualche modo. Quindi in molti hanno cercato di fargli cambiare idea, anche il suo stesso editor, che glielo chiedeva ogni settimana. Quest’ultimo ha sempre mostrato scettiscismo, in quanto non la vedeva come una buona idea. E dopo aver visto l’episodio dell’anime, Oda stesso si chiedeva come mai Ace doveva essere ucciso in una maniera così brutale e crudele.