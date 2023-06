Demon Slayer: la quarta stagione animata è già in lavorazione?

Demon Slayer è tornato quest’anno ad aprile con la nuova attesissima stagione anime intitolata Il Villaggio dei Forgiatori di Katana. Ma pare che una quarta stagione sia già all’orizzonte.

Specifichiamo che sebbene non non ci sia alcun annuncio ufficiale su questa ipotetica quarta stagione, un importante account Twitter di notizie sugli anime, ha cominciato a rivelare che la produzione della stagione successiva alla terza sarebbe già iniziata.

Il presunto sviluppo della quarta stagione di Demon Slayer è senza dubbio entusiasmante. Tuttavia, alcuni fan hanno iniziato a discutere sulla possibilità di vedere gli archi finali del manga tramite una serie di film. Sostengono infatti che la formula film, li aiuterebbe seguire più facilmente i momenti importanti della storia senza dover riguardare gli episodi per ricordare determinati momenti. Non resta che vedere come si evolverà il tutto in futuro.

Demon Slayer è un manga shonen scritto e disegnato da Gotouge. Ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha nel 2016, per poi concludersi a maggio 2020. Le vicende si concentrano sul protagonista principale Tanjiro Kamado, la cui vita cambia totalmente quando, tornato a casa, vede la sua famiglia massacrata dai demoni. Si salva solo sua sorella, Nezuko, che viene però trasformata a sua volta in un Demone. La storia ha avuto una grande successi tra i lettori. Infatti Demon Slayer si trova sullo stesso piano de L’Attacco dei Giganti e Naruto, in termini di manga più venduti di tutti i tempi.

Tuttavia, la storia di Demon Slayer era pensata diversamente. Infatti all’inizio, come abbiamo riportato, Gotouge aveva disegnato un design di Tanjiro molto più cupo, quasi come quello di un personaggio freddo e spietato. Tuttavia, temendo che questa idea non avrebbe poi goduto dell’appoggio favorevole dei lettori, Katayama ha incoraggiato la mangaka a rielaborare Tanjiro.

Riguardo l’anime Demon Slayer, lo studio di animazione che se ne occupa è Ufotable. Il primo episodio della prima stagione ha debuttato nel 2019. Per la seconda stagione invece la storia è diversa, poiché si divide in due archi narrativi. Il primo è legato al film Mugen Train Arc, che adatta in sette episodi gli stessi eventi già trasposti nel film animato, mentre il secondo, Entertainment District, prosegue la narrazione del manga. La terza stagione invece, ancora in corso, è visibile in simulcast su Crunchyroll sottotitolata in italiano.

