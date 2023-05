Demon Slayer: Tanjiro inizialmente doveva essere molto cupo

Demon Slayer è sicuramente una delle migliori serie shonen e l’anime è particolarmente amato da tutti i fan. E, come spesso accade, il protagonista principale è elogiato tantissimo dai fan. Infatti Kamado Tanjiro si fa da subito amare da tutti perché riesce a mantenere la speranza anche nelle situazioni peggiori. Ma inizialmente la sua personalità doveva essere completamente diversa e con il presente articolo ne parleremo.

In effetti, il manga di Gotouge puntava ad una rappresentazione cupa di Tanjiro, quindi l’opposta di quella che conosciamo. La mangaka aveva una visione diversa per Demon Slayer al punto che avrebbe reso Tanjiro un protagonista cupo. Questo aneddoto è venuto alla luce sui social media quando è riemersa un’intervista con uno degli editor di Demon Slayer.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider the16thhokagae. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Tanjiro’s OG design in the manga looks like he'd say ‘See you in hell’ with the most disgusted look on his face before striking the final blow without an ounce of pity on the demon☠️ pic.twitter.com/ZoPDcfQWRI — Shadow👑🦁 (@the16thhokagae) May 16, 2023

Tatsuhiko Katayama, l’editor, si è aperto molto sui periodi iniziali del manga shonen. E, come si può vedere, si scopre che Gotouge aveva in mente un manga completamente diverso intitolato Kisatsu no Nagare. Il design del personaggio riportato è quello di un Tanjiro assolutamente cupo. Tuttavia, Kisatsu no Nagare si è rivelato un po’ troppo oscuro per i gusti di Shueisha. L’editor ha specificato che a causa del suo tono serio, della mancanza di rilievo comico e della storia oscura, non era idoneo per la serializzazione.

Credeva che non sarebbe stato possibile proseguire, a meno che il personaggio principale non fosse più luminoso nel mondo creato dalla mangaka. È così che Tanjiro e Demon Slayer sono nati.

Katayama è il primo ad ammettere che Demon Slayer era un po’ troppo cupo per attirare i fan. Tanjiro ha finito per fare un’inversione di rotta totale per soddisfare le esigenze di Shonen Jump. Le linee guida dell’industria dei manga hanno portato Tanjiro a diventare il protagonista che ora i fan di tutto il mondo adorano.

Il manga di Demon Slayer si è concluso nel 2020 ma al momento l’anime è in corso con la terza stagione prodotta da Ufotable, intitolata Il Villaggio dei Forgiatori di Katana. La terza stagione ha debuttato il 9 aprile 2023 ed è disponibile su Crunchyroll.

