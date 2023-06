Tra le uscite manga Star Comics del 14 giugno 2023 si segnalano i nuovi volumi di One Piece New Edition, Detective Conan New Edition e Dragon Ball Ultimate Edition, oltre che il nuovo numero dello spin-off My Hero Academia Team Up Mission.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 14 giugno 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche la pausa che si appresta ad affrontare One Piece.

Le uscite manga Star Comics del 14 giugno 2023

CHILDREN OF THE WHALES n. 22

MITICO n.294

di Abi Umeda

€ 6,90

UN VIAGGIO FANTASTICO A BORDO DI UNA CITTÀ FLUTTUANTE, DALLA QUALE NON VORRETE PIÙ SCENDERE.

Dopo essere entrato nel corpo di Chakuro, Skia dà finalmente il via al Kataklysmos per realizzare il desiderio del vecchio archivista. Nel frattempo, i popoli di Kibotos e della Balena di Fango sono pronti a opporsi e si preparano allo scontro finale, aggrappandosi all’ultimo filo di speranza!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 36

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Dopo la sfida d’abilità tra Heiji e Kogoro a Okinawa, Conan e i Detective Boys, accorsi alla parata della loro squadra preferita, vengono involontariamente coinvolti in un caso che ha già duramente segnato il destino dei membri della Prima Squadra: un pazzo che odia la Polizia ha dato il via a un folle gioco, che ha in palio la vita di un gran numero di ignari innocenti!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 14

di Akira Toriyama

€ 15,00

La durissima battaglia tra Goku e Piccolo si è conclusa con una tregua temporanea. A più di cinque anni di distanza dal loro ultimo scontro, uno strano meteorite si abbatte sulla Terra… Ma non è un meteorite, è una navicella spaziale che ospita un guerriero dall’incredibile forza combattiva! Il suo nome è Radish e appartiene al popolo dei Saiyan, i più potenti guerrieri dell’universo. È giunto sulla Terra per dare la caccia a un Saiyan “eretico” di nome Kakaroth, e la potente tecnologia di cui dispone lo conduce dritto dritto da Goku…

FUNGUS AND IRON n. 2

TECHNO n.323

di Ayaka Katayama

€ 5,90

OPERA CONSIGLIATA ANCHE DA HAJIME ISAYAMA, AUTORE DE L’ATTACCO DEI GIGANTI!

Il momento tanto atteso è arrivato. Ether, guidato da Grant, decide di lanciare un attacco generale e si trova ad affrontare i “Cinque fondatori”, i supremi comandanti di Amigasa. L’unico che può scombinare i calcoli del Professore, l’essere che sta al vertice del pianeta, è proprio Dante…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

LULLABY OF THE DAWN n. 3

QUEER n.62

di Ichika Yuno

€ 6,50

A GRANDE RICHIESTA, ARRIVA IN ITALIA L’OPERA DI DEBUTTO DI ICHIKA YUNO

Sta per arrivare la prima notte di luna nuova da quando Elva e Alto hanno capito di provare gli stessi sentimenti l’uno per l’altro. Mentre Alto lo abbraccia, Elva confessa le sofferenze che porta nel cuore. Mentre l’amore continua a crescere nei loro cuori, i due ragazzi sperimentano una nuova vicinanza… Intanto Alto scopre un incredibile segreto nel rifugio di Leti. Che quanto ha trovato possa dar loro nuove speranze?

MAGICAL GIRL RISUKA n. 2

STARLIGHT n.351

di Nao Emoto , NISIOISIN

€ 6,50

UNA NUOVA SORPRENDENTE OPERA DAGLI AUTORI DI BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE E SAVAGE SEASON!

Risuka Mizukura, la Strega Rossa del Tempo, e Kizutaka Kugi si mettono sulle tracce dell’uomo che indossa un cappotto che sembra una spilla da balia, un rapitore di bambine il cui livello di potenza magica sembra essere cinque volte superiore a quello di Risuka!

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 4

DRAGON n.298

di Kohei Horikoshi , Yoko Akiyama

€ 5,20

Una nuova serie di missioni in team up aspettano gli studenti dello Yuei. Tra prove di coraggio, sci, e dodgeball, i nostri eroi dovranno fare un bel po’ di movimento. Per non parlare di Midoriya, Tokoyami e Mineta, che per riuscire a mettere piede nella misteriosa abitazione di Hawks, saranno costretti a dimostrare di saper stare al passo con lui, lo Hero soprannominato “l’uomo troppo veloce”!

ONE PIECE NEW EDITION n. 99

GREATEST n.272

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Mentre i suoi compagni bloccano il furioso inseguimento da parte dei sottoposti di Kaido, Rufy punta verso il terrazzo e finalmente raggiunge il nemico! Tutti gli attori sono ora radunati sul grande palco, e sta per andare in scena una feroce battaglia: è il momento del grande scontro sull’Isola degli Orchi!

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 18

MITICO n.295

di Kore Yamazaki

€ 6,50

Dopo essersi trasformati in un drago che striscia sottoterra, Chise ed Elias sono arrivati alla residenza dei Sargent. Aiutati da alcuni studenti del college, incontrano Philomela ma, ora che è fusa con il Testamento, le loro parole non riescono a raggiungerla… Per riuscire a salvarla, Chise decide di entrare nel corpo martoriato della ragazza…

TRESE n. 5

di Budjette Tan , KaJo Baldisimo

€ 8,90

Quando il sole tramonta nella città di Manila, è meglio non sbagliare strada, rischiando di finire in quel lato poco illuminato, tra aswang succhiasangue, giganteschi kapre ed engkanto magici. Se un crimine è atipico, la polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale. In un terribile viaggio nei meandri più oscuri della mitologia filippina (parzialmente reinterpretata in chiave moderna), Trese è un’enigmatica serie horror di produzione filippina.

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 41

MUST n.140

di Chuya Koyama

€ 5,90

UN’AVVENTURA SPAZIALE PER REALIZZARE IL SOGNO DI DUE FRATELLI!

È avvenuto il tanto agognato incontro sulla Luna tra Mutta e Hibito e tutto il mondo esulta assieme a loro! La collaborazione internazionale tra NASA, ROSCOSMOS e JAXA ha raggiunto il suo principale obiettivo e si avvia verso la conclusione, mentre i due “fratelli nello spazio” stanno per iniziare la loro prima missione congiunta sulla superficie lunare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

VANISHING MY FIRST LOVE n. 5

SHOT n.263

di Aruko , Wataru Hinekure

€ 6,50

Aoki e Ida si confermano l’un l’altro i propri sentimenti. Aoki è felicissimo, ma i suoi voti sono troppo bassi ed è costretto a frequentare un doposcuola. Per lui sarà l’occaisone di prendere lezioni d’amore dal suo insegnante-tutor Okano. In tutto questo, Hashimoto… ha intenzione di preparare della cioccolata di San Valentino per Akkun?!