One Piece andrà in pausa per un mese: ecco quando tornerà

One Piece è uno dei manga shonen più amati e famosi in tutto il mondo e al momento Eiichiro Oda sta lavorando alla sua conclusione. Quindi dopo oltre 20 anni di serializzazione il mangaka è pronto a chiudere un grandissimo cerchio che ha abbracciato tantissimi fan appartenenti a generazioni diverse.

Tuttavia con il presente articolo riportiamo una notizia improvvisa che non renderà felici i fan desiderosi di scoprire gli sviluppi del manga. Infatti One Piece andrà in pausa per un mese! L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Attraverso la sua pagina Twitter l’utente ha condiviso che il manga andrà in pausa dal 12 giugno al 10 luglio. Quindi dopo la pubblicazione del capitolo 1086 del manga bisognerà aspettare 3 settimane per il suo ritorno.

Il manga sta attraversando una fase poco dinamica in termini di combattimento, ma questo vuol dire che Oda sta mettendo tanta carne a cuocere. Infatti gli sviluppi di trama sono intensi e imperdibili per chi ha seguito One Piece fino a questo punto. Gli ultimi due capitolo, di fatto, hanno visto Re Cobra primeggiare nel flashback di Sabo, sopravvissuto alla cancellazione totale del Regno di Lulusia. Infatti, una volta tornato presso la sede dell’Armata Rivoluzionaria da Dragon e Ivankov, ha cominciato a rivelare la verità sugli eventi del Reverie a Marjoa.

Qui Re Cobra viene ricevuto dai Cinque Astri di Saggezza per porre loro una domanda alla quale non ha mai trovato risposta. Riguardava l’origine del Governo Mondiale e più precisamente la Regina di Alabasta che, pur avendo partecipato, non si era trasferita a Marijoa. Anche se si diceva che fosse tornata ad Alabasta, non vi erano ne prove ne tracce di questo. Ma gli Astri non hanno dato informazioni, fino a quando non entra in scena Im, che aveva sentito il nome di Lily.

Infatti dice a Cobra che per colpa di un suo fatale e disgustoso errore, il mondo di One Piece è come lo conosciamo oggi. Quindi pieno di pirati che vuole cercare quel tesoro e che si contendono le informazioni sui Poneglyph, necessari per arrivare al One Piece. L’ultimo capitolo ha anche rivelato il legame che c’è tra Rufy e Bibi, in quando la casata Nefertari porta la lettera “D” nel proprio nome.