Tra le uscite J-POP Manga del 14 giugno 2023 si segnala il terzo volume di A Cruel God Reigns, il capolavoro in cui Moto Hagio, una delle madri fondatrici dello shojo manga moderno, esplora l’oscurità dell’animo umano..

Ikki Mandala, il dramma storico di Osamu Tezuka, arriva al secondo volume e prosegue nel racconto di uno dei momenti più delicati della storia cinese: la rivolta dei Boxer.

Sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online anche il Boy’s Love Twilight Out Focus Overlap, seguito di Twilight of Focus.

Continuano Canis 5 – The Speaker III, I Am A Hero – Nuova Edizione 15, Ice Guy & Cool Girl 04, My Dress-Up Darling – Bisque Doll 10, Staygold 3, BJ Alex 16, I Quattro Fratelli Yuzuki 7 e Smile Down The Runway 14.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 7 giugno, ricordandovi anche gli ultimi annunci effettuati durante il Napoli Comicon 2023.

Le uscite J-POP Manga del 7 giugno 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

A cruel God reigns 3

di Moto Hagio

14,00 €

Jeremy, un sedicenne sensibile ma estroverso, è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della madre, donna nevrotica e difficile, con un ricco uomo britannico. Ma il suo nuovo e all’apparenza dolce patrigno, Greg, inizia presto a mostrare i tratti inquietanti di un sadico e di uno stupratore, e non perde tempo a fare di Jeremy un suo obiettivo. Mesi di abusi orribili e sistematici spingono il ragazzo, disperato, a meditare addirittura di uccidere il patrigno. Un piano tremendo che non si svolgerà come previsto, concretizzandosi in una colpa perfino più grande… Quali conseguenze porterà questa tragedia sulla vita di Jeremy e come cambierà il rapporto con il figlio di Greg, Ian? Tra i due fratellastri si creerà una frattura colma di sospetti o una relazione sovrapponibile, nei ruoli di potere, a quella dei genitori?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Canis – The Speaker 3

di Zakk

6,90€

Assunto il ruolo del boss mafioso Aldo, Hal svolge delle ricerche nel mondo della malavita per scoprire se l’orfanotrofio fosse o meno coinvolto nell tratta di esseri umani. Nobu viene invece avvicinato da Kasai, un agente governativo americano, che oltre ad aiutarli come hacker, può fornire ai tre informazioni in possesso della polizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

I am a hero 15 – Nuova Edizione

di Kengo Hanazawa

6,90€

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

Ice Guy & Cool Girl 4

di Miyuki Tonogaya

6,90€

Fuyutsuki decide di partecipare all’evento di Halloween indetto dall’azienda, prendendo parte alla gara di cosplay insieme a Himuro… In seguito, si trova a fare shopping con lui e la sua sorellina, iniziando a rendersi a conto che forse per lei Himuro è qualcosa di più di un semplice collega…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

My dress-up darling. Bisque Doll 10

di Shinichi Fukuda

6,50 €

Marin e Wakana hanno appena partecipato a una fiera insieme ad alcune ragazze più grandi, quando decidono di organizzare assieme a loro un gruppo di cosplay ispirato al celebre videogioco horror “Sepulcra”. Trovandosi però a corto di persone, Kitagawa decide di reclutare un’altra loro vecchia conoscenza…

Staygold 3

di Hideyoshico

6,90€

La situazione dei Nakayama è complicata. Sono passati tre anni, ormai, da quando la sorella di Yuuji è fuggita con un pescatore, lasciando a lui e al fratello fannullone l’onere di prendersi cura dei suoi due figli, Kikka e Hayato. Nonostante tutto, la famigliola se l’è sempre cavata in qualche modo, senza grandi preoccupazioni. Almeno finché Hayato, ormai adolescente, non è tornato a casa coi capelli tinti di biondo, come a dare inizio alla sua fase di ribellione…e non ha confessato il suo amore allo zio. Come risolverà Yuuji questo imprevedibile caos amoroso?

I quattro fratelli Yuzuki 7

di Shizuki Fujisawa

6,00€

Quando le compagne di classe di Tsubaki, la nuova amica di Minato, si accorgono che passa molto tempo insieme a Mikoto e agli altri, iniziano a prenderla di mira. Ciò porta la ragazza a convincersi di non meritare l’amicizia di persone così splendenti. Inizia quindi a evitarli, ma…

Ikki Mandala 2 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

12,00€

“Mescolando abilmente storia e finzione, il Dio del Manga esplora il complicato rapporto tra Cina e Giappone all’inizio del secolo scorso. Citando nel titolo la figura del socialista Ikki Kita, Tezuka offre una visione unica degli eventi che condurranno la sua nazione alle soglie della Seconda Guerra Mondiale…”

Smile down the runway 14

di Kotoba Inoya

6,50€

Mai Ayano ha affidato a Mii il compito di escogitare una nuova strategia di vendita per la linea “Novice”, ma questo incarico causerà alla ragazza numerosi problemi. Tra questi c’è anche l’incomprensione con lo stylist Terumi Kaji, l’uomo da cui potrebbe dipendere la buona riuscita del lancio! Intanto, anche Ikuto ha qualche difficoltà con la realizzazione della borsa, mentre Chiyuki è attesa da un casting fondamentale… che sarà anche l’occasione perfetta per mostrare l’accessorio allo scorbutico stylist!

Twilight Out of Focus Overlap

di Jyanome

6,90€

Mao Tsuchiya e Hisashi Otomo, due studenti di liceo del secondo anno, sono coinquilini e, poiché Hisashi è gay, hanno stabilito alcune regole di convivenza. Per prima cosa, Mao non dovrà svelare a nessuno il segreto di Hisashi, il quale non dovrà mai interessarsi a Mao. Inoltre, nessuno dei due dovrà interferire nei bisogni personali e sessuali dell’altro. Tutto sembra procedere in modo tranquillo finché il club di cinema della scuola, di cui anche Mao fa parte, decide di produrre per un festival un film di genere Boy’s Love, selezionando Hisashi per il ruolo principale. La vita non è mai così semplice come dovrebbe e alcune regole andrebbero stabilite meno frettolosamente.

RISTAMPE

Il mondo di Ran 1 e 2

La nave di Teseo 2 e 3

Insomniacs After School 1 e 3

USCITE DIGITALI