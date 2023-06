One Piece 1086: svelati i nomi dei Cinque Astri di Saggezza

One Piece nel corso della sua serializzazione ha introdotto un numero corposo di personaggi, C’è da dire che è anche normale dato che è in corso da 26 anni, dopo aver debuttato su Weekly Shonen Jump nel 1997. Le avventure di Rufy e del suo equipaggio si trovano nella loro fase conclusiva e, come Oda aveva detto in un messaggio durante il Jump Festa, il mangaka sta svelando tanti misteri. Si tratta di misteri lasciati allo scuro per tanto tempo, ma che capitolo dopo capitolo stanno vedendo la luce.

E con il presente articolo vogliamo proprio riportare un’aggiornamento molto importante legato ai Cinque Astri di Saggezza. Con il capitolo 1086, infatti, Oda ha rivelato ai lettori i nomi di questi personaggi di spessore assoluto. Chiaramente prima di proseguire precisiamo che il presente articolo conterrà delle anticipazioni. Quindi consigliamo a coloro non intenzionati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire con la lettura.

Fino al capitolo 1086 di One Piece, quello che sapevamo di queste potenti personalità è che sono i nobili mondiali più importanti al mondo. Quindi come tali governano su quasi tutto il mare blu. Possono ricevere ordini solamente da Im e tengono in considerazione il volere degli altri nobili mondiali. Queste cinque figure nobili hanno autorità sull’intero Governo Mondiale, sulla Marina e sui Cipher Pol. Inoltre erano loro a stipulare il patto con i membri della Flotta dei sette.

Ma con il presente articolo possiamo finalmente riportare i loro nomi. Riconfermiamo che uno dei cinque era stato già introdotto, quindi ricordiamo che il suo nome è San Jaygarcia Saturn. Scopriamo anche che ognuno di questi nobili mondiali possiede un titolo. Jaygarcia Saturn infatti è il Dio Guerriero della Difesa e della Scienza. Riguardo il nobile alto, con i capelli lunghi e la barba lunga, il suo nome è San Marcus Mars ed è il Dio Guerriero dell’ambiente; mentre l’uomo pelato, con dei baffi enormi e una cicatrice sulla fronte si chiama San Topman Warcury ed è il Dio Guerriero della Giustizia.

Mancano solo due dei Cinque Astri. Quello pelato che infossa gli occhiali si chiama San Ethan-Baron V. Nusjuro ed è il Dio Guerriero della Finanza, mentre quello con una cicatrice sul collo si chiama San Shepherd Ju Peter ed è il Dio Guerriero dell’agricoltura.